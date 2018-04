El Govern atorga 30 ajudes per a l’impuls de la cultura

El Consell de Ministres va aprovar ahir, a proposta de la titular de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, l’adjudicació de les subvencions culturals per a projectes que es desenvolupen l’any 2018 per un import total de 150.000 euros. En aquesta convocatòria es van presentar 44 sol·licituds de les quals 30 van ser acceptades (68,18%). Les modalitats del total de les sol·licituds es van dividir en cinc grups. 16 projectes van ser per a la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música. Sis, per a la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals, grup en el qual trobem el pessic més gran de les ajudes atorgades, 10.645 euros per a Imminent Produccions i el seu projecte El país de les ombres. Uns altres sis, per a la concessió de subvencions per a activitats literàries i projectes editorials. Cinc, per a la concessió de subvencions per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. I 11, per a la concessió d’ajudes a la promoció exterior dels artistes andorrans, d’entre les quals destaquen els 10.350 euros atorgats a Persefone per a la realització de la seva gira als Estats Units, Canadà i Mèxic.



En el procés d’avaluació, la comissió tècnica ha desestimat 14 sol·licituds per diversos motius, com són no haver obtingut la puntuació mínima necessària,beneficiar-se d’altres subvencions o ajuts del Govern per a la mateixa activitat, o per no quedar clara la viabilitat econòmica i/o la finalitat del projecte. Per al repartiment dels 150.000 euros s’aplica una fórmula que pondera els projectes a partir de la puntuació obtinguda en el procés d’avaluació.