El gel trenca el monument als passadors de la Massana

A la placa bolcada a terra hi ha la bandera britànica i l’andorrana amb un escrit bilingüe de reconeixement als passadors que van col·laborar en la tasca humanitària.

Marina es va mostrar comprensiu respecte de l’acció del gel sobre el monument però va demanar una reparació ràpida per a aquesta «cadena humanitària de salvament» que lloa el monòlit. El Comú de la Massana va assegurar ahir al vespre que els equips de manteniment hi actuaran «el més aviat possible», alhora que van apuntar que «segurament» el desperfecte havia estat «a causa de l’acció del gel». El reconeixement està situat en una petita placeta del carrer Major, molt poc abans d’arribar a l’avinguda Sant Antoni, és a dir, en un lloc molt cèntric.

Ahir a la tarda, un ciutadà, Joan Ramon Marina, va fer una piulada a Twitter indicant l’estat del monument i demanant la intervenció del comú. Marina va explicar a EL PERIÒDIC que la placa és a terra, almenys des del diumenge, dia en que la va veure en aquestes condicions per primera vegada. Tot i això, la fotografia la va prendre el dilluns i, ahir, quan va saber que seguia en la mateixa posició, va decidir-se a publicar-la a les xarxes.

Les baixes temperatures de l’hivern han malmès el monument als passadors de la Massana i han fet caure la placa principal amb les inscripcions en anglès i en català a terra, probablement per la pressió que va exercir el gel a les juntes del reconeixement, que recorda l’ajuda que famílies andorranes van oferir als britànics que creuaven a Andorra a la recerca d’un refugi de la Segona Guerra Mundial i de les seves conseqüències.

Per Mireia Aguilar

