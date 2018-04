El nou concurs de línies d’autobús recollirà les consideracions del TS

«La sentència del Tribunal Superior arriba en un moment en què ja no té cap incidència en el concurs de concessió de les línies d’autobús», va destacar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en referència a la decisió del Superior de tombar alguns punts de les bases del concurs que el Govern va obrir el juny del 2016 però que va acabar declarant desert l’octubre de l’any passat.

La Cooperativa Interurbana, juntament amb la companyia Hispano Andorrana, havia presentat un recurs contra el Govern perquè considerava que alguns dels punts vulneraven la legalitat. El recurs va ser desestimat en un inici, però la Cooperativa va voler continuar la batalla i va traslladar-lo davant de la Justícia.

Clarificació

Cooperativa Interurbana optarà de nou a la concessió tenint en compte que les condicions milloraran

Just ahir el Tribunal Superior va donar-li parcialment la raó amb l’anul·lació de tres clàusules. La primera fa referència a l’exclusivitat de les adjudicacions, ja que el plec de bases no concretava la durada de la situació de convivència de les noves adjudicacions amb les preexistents. La segona era sobre la indeterminació de les tarifes, ja que el concurs es remetia a les vigents i en aquell moment ja variaven per als serveis de tarja magna i tarja blava en funció de qui fos l’empresa prestadora. En aquest sentit, el TS va especificar que «la fixació de les tarifes és un dels elements essencials del contracte perquè constitueixen la remuneració del concessionari i d’això depèn el pla de viabilitat econòmic financer». Finalment, la darrera es referia a la plataforma gestora, que en un inici havia d’anar a càrrec de l’empresa concessionària, però que el Govern ja va resoldre adjudicant aquesta funció a FEDA.

El president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, va valorar positivament la sentència del TS i va apuntar que el nou concurs, al qual tenen previst tornar a presentar-se, «només pot anar a millor». En aquest sentit, Cinca va remarcar que el Govern «recolliria els aspectes especificats en la sentència en el nou plec de condicions».