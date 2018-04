Competir a Espanya causa controvèrsia dins del món del rugbi

Amb el nou panorama del rugbi nacional, la directiva de l’VPC Andorra està plantejant deixar de jugar a França i integrar-se de manera immediata a la competició espanyola. Aquesta decisió és prendrà en una assemblea general que se celebrarà entre finals d’abril i inicis del mes de maig.

«Si és cert que la qualitat d’aquest esport no es pot comparar d’un país a l’altre, però per nosaltres és molt més factible en l’àmbit logístic i comercial»

En aquest sentit, Josep Maria Escolà, expresident de l’VPC, es mostra a favor del canvi. «Jo en el seu dia ho vaig proposar i ja em semblava més positiu que negatiu». «Si és cert que la qualitat d’aquest esport no es pot comparar d’un país a l’altre, però per nosaltres és molt més factible en l’àmbit logístic i comercial». «Si juguem a Espanya, no haurem de passar un port, un túnel, el temps és millor a Catalunya i tindríem més visibilitat i, per tant, seria molt més fàcil vendre l’VPC», comenta. A més, «es recuperarien jugadors, ja que molts estudien allà, i guanyaríem més públic perquè els horaris són diferents». Així mateix, també creu que el Comitè de Migdia - Pirineus «mira pel rugbi del seu país» i, per tant, «l’equip està perjudicat pel que fa a fitxes». En cas d’ascens, «no es tindria l’estructura necessària». «És normal, han de mirar per ells, però a França el rugbi s’ha acabat i li queden pocs anys de vida», sentencia.

Per altra banda, Xavier Vilasetrú, expresident de la Federació Andorrana de Rugbi, també es mostra a favor del canvi: «És un tema complicat perquè les dues competicions tenen punts a favor, però jugar a Espanya permetria trobar més patrocinadors, més fonts d’ingressos i pujar a un nivell més alt». «Al final, jugar contra un València o un Madrid de rugbi dóna més ressò que no pas jugar contra pobles que ningú coneix», afirma. També creu que «la relació amb França sempre ha estat complicada» però que amb Espanya, «també ho pot ser».

L’actual entrenador de l’equip, Jonathan Garcia, també aposta per aquest pas, tot i que a parer seu «no es pot fer a la lleugera». En aquest sentit, creu que «actualment ens trobem estancats amb el rugbi francès» i «que posen unes dificultats que bloqueja el rugbi del país». «Amb els requisits que demanen en quant a reglament, és molt difícil progressar i pel que fa al futur se’ns limita molt, estem lligats de mans i peus», assenyala. «A Espanya, ens ho posen molt més fàcil i, a diferència dels veïns de dalt, s’adapten als petits clubs, tindrem més marge de millora».

En aquesta línia, Dani Raya, jugador de l’equip, considera que «s’ha de veure la projecció del club a mitjà termini» i que «seguint a França, s’estaria permanentment a la mateixa divisió». Per tant, «no es podria créixer en cap nivell». «Possiblement l’espanyol seria més baix respecte a la competició però mediàticament seria molt superior i es guanyaria més públic». Malgrat aquesta posició, demana que sigui «tota la família del rugbi andorrà qui prengui aquesta important decisió».

Magallón, en contra

El seleccionador nacional, Josep Magallón, no ho té gens clar. Segons el seu punt de vista, «la divisió actual de França sempre serà millor que una tercera espanyola perquè el francès està molt més avançat». Tanmateix, reconeix que «a França som un equip estranger al qual no estimen gaire, som un conjunt de fora i mai ens hem beneficiat en cap decisió que han pres, i tampoc ens han escoltat». «S’ha de veure el que ofereixen des d’Espanya, on el rugbi s’ha professionalitzat en els darrers anys».

Jordi Cerqueda, expresident de la Federació, per la seva part, tampoc està a favor de la decisió: «Quan les coses van malament, s’intenta anar a un altre lloc, però no és una decisió fàcil». «França permet pujar més gradualment de categoria i cal recordar el tracte que vam rebre als anys 70 i 80 des de la federació catalana quan ens van fer fora dues vegades», destaca. «Cal recordar la història a l’hora de fer un canvi, França ens va rebre molt millor que Espanya. I el rugbi francès ens ha donat molt», conclou.