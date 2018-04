Santa Coloma i Sant Julià jugaran la gran final

El president aposta per fer un aeroport i per més formació

Per altra banda, l’Inter Club d’Escaldes i el Tic Tapa Unió Esportiva Sant Julià van jugar un partit molt igualat que es va decidir en el temps afegit de la pròrroga. L’heroi del partit va ser José Antonio Villanueva, que va marcar en els últims instants i va enviar el seu equip a la final.

El VallBanc Santa Coloma va obtenir ahir una meritosa plaça per la final de la Copa Constitució per 1 a 2 contra el FC Lusitans. Gabi Riera va marcar el primer gol al minut 28 i va avançar als colomencs però al minut 40 Santiago va aconseguir l’empat pels Lusitans. A la segona part, Riera va tornar a anotar i va deixar el partit sentenciat. D’aquesta manera, es van assegurar una plaça pel gran duel.

Per El Periòdic

