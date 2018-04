Obertes les inscripcions per a la cargolada a Lleida de la gent gran d'Encamp

La gent gran de la parròquia d’Encamp farà una sortida el 3 de maig a Lleida per gaudir d'una cargolada en el marc de les trobades de germanor que realitzen durant l'any. Les inscripcions per poder-hi participar ja estan obertes.



Tal com informen des de la corporació comunal, la sortida està prevista a les 7.30 hores des de la parada del Funicamp (s'aniran fent d'altres parades per recollir als assistents al viatge) des d’on es desplaçaran directament a Lleida, on gaudiran d'una cargolada i un ball al restaurant Jardins del Segrià.

El preu de la sortida és de 25 euros per persona i s’ha de formalitzar abans del 27 d'abril al departament de Cultura i d'Afers Socials, al carrer de la Valireta 2, o bé trucant al telèfon 731 670.