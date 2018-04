El Basket Beat entra a la Universitat d'Andorra

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, introdueixen el projecte Basket Beat del programa social 'Música i creativitat' a la Universitat d’Andorra. Així, es duran a terme dues sessions de treball de la metodologia Basket Beat adreçades als estudiants de tercer del bàtxelor en ciències de l'educació. En concret, se’n beneficiaran els alumnes de l’assignatura de Didàctica de les ciències socials impartida per Cristina Yáñez, coordinadora del Rectorat, Internacionalització i Relacions Institucionals i també professora del bàtxelor en ciències de l'educació. L’objectiu de les sessions és formar en aquesta disciplina a futurs professionals.

Les sessions, impartides en anglès, seran a càrrec de Josep Maria Aragay, responsable del projecte Basket Beat i amb una llarga trajectòria com a professor de creativitat a la Universitat París Est-Créteil, a la Universitat de Barcelona i a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Tindran lloc els dies 6 i 27 d’abril, de les 12 a les 13.30 hores, a la Sala Veneciana de la Trapa (Centre cultural i de congressos lauredià).

En paraules de Cristina Yáñez, “la Universitat sempre aposta per metodologies docents innovadores i, per tant, estem molt agraïts de tenir l'oportunitat de poder dur a terme aquest taller que ens ofereix la Fundació ONCA. L'activitat s’emmarca dintre de l'assignatura Didàctica de les ciències socials i, a banda de treballar els objectius per a formadors amb Basket Beat, també es treballarà el concepte de l'art i els valors, la mirada introspectiva, la mirada a la resta de grup i els valors de l'empatia”.