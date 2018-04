La 17a Jornada de les ciències se centra en el destí de l’univers

El president aposta per fer un aeroport i per més formació

El conferenciant Francisco R. Villatoro és enginyer en informàtica (1992), llicenciat en física (1993), doctor en matemàtiques (1998) i professor titular en ciències computacionals a la Universitat de Màlaga (2000). És docent de diverses assignatures en informàtica, telecomunicacions i enginyeria industrial. Actualment imparteix bioinformàtica en el grau de bioquímica. Ha dirigit quatre tesis doctorals i ha publicat més de 50 articles en revistes científiques. Investiga en física computacional i matemàtica aplicada amb èmfasi en problemes d’enginyeria, en concret la propagació d’ones no lineals en mitjans òptics, semiconductors i bidimensionals. Ha ofert nombroses xerrades de divulgació des de 1995, a Espanya i en diversos països iberoamericans. Divulga la ciència des de 1998 en el seu blog La Ciència de la Mula Francis, dins de la xarxa de blogs de Naukas, i col·labora en altres blogs de divulgació científica. A més, participa regularment en programes de ràdio i en podcasts, i més esporàdicament participa en canals de televisió i en canals de YouTube. També ha rebut els premis CPAN i Tesla de divulgació científica.

Professors de les diverses assignatures científiques de batxillerat i membres de l’Institut d’Estudis Andorrans participen en l’organització de la trobada. L’activitat vol dinamitzar les assignatures de biologia i geologia, matemàtiques i física i química per desvetllar l’esperit crític dels joves. Així mateix, vol permetre als professors i alumnes dels tres sistemes educatius treballar plegats, per compartir experiències educatives i conviure juntament. Durant la mitja jornada d’activitats, alumnes i professors reflexionaran sobre les ciències i treballaran junts en diversos tallers. Els resultats dels seus treballs i experiments es podran veure al vestíbul del Centre de Formació Professional el mateix 18 d’abril de les 10 a les 12 hores.

Francisco R. Villatoro pronunciarà una altra xerrada el mateix dia 18 a les 9 hores del matí, al Centre de Formació Professional, en el marc de la 1a Trobada de joves científics. La conferència -'La expansión del universo: hacia el origen de todo'- s’adreça als alumnes i professors dels diferents centres escolars que participaran a la trobada científica que s’allargarà fins al migdia. Aquesta activitat té per objectiu fomentar la recerca i la creativitat científica entre els joves. La trobada és organitzada pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. Compta amb el patrocini de FEDA i la col·laboració dels docents que participen en la 17a Jornada de les ciències (escola andorrana de batxillerat, col·legi espanyol María Moliner, col·legi Sant Ermengol i Lycée Comte de Foix).

