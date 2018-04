Els bancs redueixen un 15,6% els beneficis globals

Andorran Banking, associació que engloba els cinc bancs del país, ha presentat aquest dijous els resultats del sector del 2017. En destaca el "màxim històric" dels recursos gestionats, els quals superen per primera vegada el llindar dels 46.000 milions d'euros (un 1,5% més que l'any passat). En contrapartida, han caigut els beneficis globals, que han passat dels 155 milions del 2016 als 131 del 2017, el que representa una disminució del 15,6%.

Els motius, ha exposat la directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, són el context europeu de tipus d'interès negatius, juntament amb tots els costos que estan assumint les entitats pel procés de "transparència i homologació bancària". També es redueix la inversió creditícia un 5,4%, per la política del Govern de reduir el deute amb les entitats en detriment de passar-ho a bons de l'Estat, així com pel "procés de despalanquejament que viu l'economia andorrana". "Com que els tipus estan com estan, la gent prefereix treure els seus dipòsits i pagar el deute que tenen amb l'entitat", ha explicat Puigcercós.