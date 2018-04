Tercer trasplantament a partir d’una unitat de sang de cordó umbilical procedent d’Andorra

El programa de donació d’unitats de sang de cordó umbilical ha registrat el tercer trasplantament procedent d'Andorra. Durant els cinc anys de funcionament del programa, s’han dut a terme tres trasplantaments utilitzant mostres obtingudes al Principat. El primer trasplantament es va fer l’any 2014, el segon l’any 2017 i el tercer aquest any 2018. Segons ha comunicat el Govern, les dades obtingudes durant l’any 2017 clouen que les dones gestants andorranes han participat activament al programa, si es compara amb el nombre total de parts: 544 parts, 308 inscripcions com a donants i 175 donacions efectives.



Segons el comunicat, aquests resultats satisfactoris avalen l’esforç nacional realitzat en aquest programa, alhora que reafirma la qualitat del procediment que s’ha establert per a l’obtenció, la validació, el transport, el processament, la criopreservació i l’emmagatzematge de les mostres viables. L'executiu i les entitats col·laboradores mostren el seu agraïment a la participació i adhesió ciutadana a aquest programa. El conveni és una realitat gràcies a l’impuls conjunt entre el Govern d’Andorra i el d’Espanya, amb la col·laboració de l'Organización Nacional de Trasplantes, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia, la Fundació Crèdit Andorrà i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.