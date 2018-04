ERC proposa ampliar l’horari dels locals d’oci nocturns

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu presentarà al proper ple, dilluns vinent, una moció amb la qual proposa modificar l’ordenança que regula, entre d’altres, els horaris de tancament dels establiments d’oci nocturn. La formació republicana proposa que aquests locals puguin allargar l’horari més enllà de les 3 de la matinada. L’actual ordenança va ser modificada per darrer cop l’any 1991 i no permet la ubicació al municipi de discoteques, pubs, bars musicals, cafè concerts i altres negocis d’oci nocturn.

Segons ERC, aquesta modificació de l’ordenança «ha de permetre disposar d’una oferta més àmplia d’oci nocturn, minvada els darrers anys, i reduir els desplaçament de jovent de la Seu a poblacions properes de Cerdanya, Andorra o llocs més allunyats». En aquest sentit, el grup municipal considera que la situació actual «provoca que a l’hora del tancament s’acumuli força gent al carrer, provocant sorolls i molèsties als veïns». El fet que alguns locals poguessin tancar més tard creuen que «facilitaria que la gent sortís de forma més esglaonada, cosa que comportaria que no s’acumulés tanta gent al carrer en una hora concreta, amb el soroll que implica tenir molta gent agrupada al mateix moment».

Tot i això, Esquerra reconeix que aquest canvi ha de garantir «fer compatible la convivència entre el descans veïnal i l’oci nocturn». Per aquests motius, es demana al ple que encomani a la comissió de serveis centrals la revisió de l’ordenança dels Establiments de Concurrència Pública, i que es modifiqui els punts 2 i 3 de l’article 12 perquè «sigui possible la ubicació, dins del terme municipal, de noves discoteques, pubs, bars musicals o cafès concert».

En una segona moció, ERC proposa «millorar el suport que reben les entitats esportives» des de l’ajuntament, tot incorporant al pressupost 2018 una partida de 7.800 euros en concepte de subvencions. Segons exposa el portaveu republicà, Francesc Viaplana, d’acord amb les reunions fetes amb diferents entitats esportives, «es repeteix la demanda de major disponibilitat i coordinació en els horaris d’ús de les instal·lacions esportives, com també la millora de diferents serveis com dutxes o vestidors».

Per aquest motiu, es demana «que es convoqui els clubs durant el mes d’abril per tal de determinar les necessitats i millorar la coordinació dels usos i disponibilitats». Finalment, es demana pressupostar les millores necessàries en inversions i realitzar un calendari d’actuacio