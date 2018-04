Previstes 15.600 declaracions de l’IRPF

El Govern preveu que al voltant de 15.600 residents declararan l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici fiscal de l’any passat durant aquesta campanya, que es va encetar aquest dimarts i s’acabarà el proper 1 d’octubre. En total, la recaptació estimada és de prop de 7,25 milions d’euros, tal com va explicar ahir Miguel Llongueras, cap d’àrea de Planificació i Estratègia del Departament de Tributs i Fronteres. «Són xifres molt semblants a les que es van calcular durant l’exercici fiscal del 2016, la recaptació s’ha estabilitzat», va afirmar Albert Hinojosa, director general del mateix departament. Hinojosa també va recordar que la recaptació del 2016 va acabar «superant de molt» les previsions d’aquell any.



D’entre tots els obligats tributaris que declararan l’IRPF del 2017, l’Executiu estima que unes 5.900 persones els sortirà a ingressar, mentre que a 5.100 residents els retornaran diners per haver retingut més del que els pertocava durant l’any passat. Prop de 4.600 persones ni rebran ni hauran de retornar res.



Així, l’Executiu recaptarà aproximadament 9,9 milions d’euros provinents de les declaracions dels que els sortirà a ingressar i 2,2 milions dels que rebran diners. El requisit que fixa l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF és el sou anual. Els residents que no arriben a cobrar 24.000 euros anuals estan exempts d’aquest tràmit tributari.



Els altres col·lectius que s’han de sotmetre al pagament de l’impost són els que superin aquesta mateixa quantitat sumant les rendes del treball i les del capital immobiliari, és a dir, els que tenen propietats llogades. També són obligats tributaris els que percebin rendes d’activitats econòmiques encara que no arribin al llindar fixat dels 24.000 euros anuals.



Hi ha unes 33.500 persones que no presentaran la declaració d’aquest impost perquè no compleixen amb cap d’aquests requeriments.

Balanç del 2016

Durant el 2016, el Govern va recaptar uns 28 milions d’euros en concepte de recaptació per IRPF. Del total d’ingressos, 10.481.000 euros corresponen a rendes del treball; 6.058.000 corresponen a rendes del capital mobiliari; 3.311.000, al pagament fraccionat d’activitats econòmiques; 7.741.000, a les quotes diferencials, i 810.000, a residents sense activitats lucratives.



El Departament de Tributs i Fronteres va emetre un total de 44.223 propostes de liquidació, de les quals, 33.559 són de resultat zero; 6.907 tenen resultat a pagar i 3.757 resultat a retornar.

Evitar esperar a l’últim moment

Tant Hinojosa com Llongueras van aprofitar la roda de premsa per donar alguns consells als obligats tributaris que estiguin pendents d’aquesta tercera campanya de la declaració. «Com abans es presenti la declaració, en cas que surti a retornar, abans es farà l’ingrés a l’obligat tributari», va comentar Llongueras.



Hinojosa també va recalcar la importància de fer-ho el més aviat possible. El comportant habitual dels residents obligats a passar comptes és esperar a últim moment. «Durant l’any 2016, més del 50% dels obligats tributaris van presentar la declaració de l’IRPF el mes del setembre, és a dir, l’últim mes per poder-ho fer», va comentar el director general del departament en qüestió. Els gràfics mostren que hi ha un augment progressiu del nombre de presentacions des del mes d’abril.

L’opció web per evitar cues

D’altra banda, Hinojosa va comentar la tendència dels residents a utilitzar Internet per fer el tràmit. Tot i l’augment de l’ús de la via en línia en els últims anys, la majoria dels obligats tributaris continuen optant per la via més tradicional, que és la presencial. Concretament, el 35% de les persones van optar pel tràmit online, mentre el 65% restant va anar a l’Oficina Tributària, situada a la Baixada del Molí, per presentar la declaració físicament.



En l’exercici 2016 les declaracions via internet van ser 3.555 i aquest any es preveu que el volum pugi fins a les 5.213, el que representaria un increment del 46%. Pel que fa als tràmits fets presencialment, l’augment ha estat només de l’1%, passant de les 9.365 corresponents a l’exercici 2015 a les 9.488 del 2016. La voluntat dels responsables del departament de Tributs i Fronteres és que augmenti la utilizació d’Internet, perquè permetria evitar llargues cues. Hinojosa va ressaltar que tot i la concentració de peticions al setembre, només es van disparar els temps d’espera els dos últims dies del termini.