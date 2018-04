L’ocupació hotelera supera el 90% durant la Setmana Santa

Després de que la Unió Hotelera hagi fet públiques les xifres d’ocupació de Setmana Santa, ja es pot confirmar que aquestes han superat el 90%. El seu president, Manel Ara, explicava dimarts a EL PERIÒDIC que sabien que durant la nit de dissabte havia hagut gent buscant hotels a darrer moment i que estaven pendents de conèixer els resultats finals de les nits de divendres i diumenge. «L’ocupació s’ha focalitzat a les parròquies altes perquè el perfil del client ha estat més de neu que urbà», va dir Ara.



Si la previsió de dimarts era del 85% de l’ocupació mitjana, finalment s’ha augmentat fins al 91,24% en el tancament de les dades ja consolidades. Aquesta evolució, segons fonts de l’UHA, es deu a la millora dels dies 30 i 31, quan es va fregar el ple a quasi totes les parròquies, però també al millor comportament del mateix període en comparació amb l’any passat. Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià es van aprofitar de l’augment final.

Comparació amb el 2017 / Des de l’UHA asseguren que aquestes xifres no es poden comparar amb les de la Setmana Santa passada «a causa de la diferència entre les dates d’un any respecte a l’altre». Com les vacances de l’any passat van caure més tard, i va fer molt bon temps, «va ser més una temporada de primavera que d’esquí i els preus van ser més baixos», va explicar Ara. Per tant, encara que enguany l’ocupació no hagi fregat el 100%, l’augment dels preus ha compensat la baixada de visitants.



En qualsevol cas, des de l’UHA es mostren molt satisfets i qualifiquen aquesta Setmana Santa d’«òptima», especialment afavorida per les reserves d’última hora.