Carmona se suma a la reivindicació de la capitalitat

La consellera del PS a Andorra la Vella Dolors Carmona va manifestar ahir que el partit «no veuria malament el fet que hi hagi un marc legal que reguli les consideracions que ha de tenir una capital», tot expressant el seu posicionament sobre la demanda de la cònsol major, Conxita Marsol, perquè el Govern faci una llei que reconegui la capitalitat i les seves especificitats. Carmona va explicar que el plantejament del PS és «poder regular al màxim l’organització i el funcionament del comuns» i va expressar que «tant de bo si dins d’aquesta regulació té lloc la capitalitat».

La consellera va recordar que quan es va negociar la llei de transferències el partit ja havia posat de relleu que «hi havia hagut un tracte de desconsideració envers la capital» i que va lamentar que Andorra la Vella «no rebés el que li pertoca com a ciutat més poblada». Per això, ahir va aprofitar per reivindicar una compensació tenint en compte que la capital «té una consideració especial perquè ha de gestionar uns serveis comuns a tot el país i hi ha despeses suplementàries».