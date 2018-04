La Triblanc la Massana consolida el seu èxit

La TriBlanc la Massana, que compleix la seva quarta edició, té 84 inscrits però les inscripcions encara segueixen obertes. Els participants, a més dels locals, provenen de Catalunya, Espanya i França i aquest fet significa que la prova s’ha consolidat al país. La cursa va néixer el 2014 amb quaranta inscrits, va continuar el 2015 amb una seixantena de participants i, després d’una aturada per motius d’organització, es va reprendre el 2017 amb prop d’una vuitantena d’inscrits. És un esdeveniment organitzat pel Club Triatló Serradells, juntament amb VSL Esports.

El president del club, Jacint Dinarès, espera que «cada cop la prova porti més participants, tant de casa com de fora, per continuar creixent».

Aquest any s’han presentat novetats de la cursa a peu, de set quilòmetres, que sortirà des de les Fontetes, anirà cap a l’Aldosa i Anyós, baixarà pel camí empedrat per enllaçar amb el camí Ral i tornarà a les Fontetes. Després de córrer, els participants agafaran la bicicleta fins a l’estació de Pal. El recorregut serà de 12 quilòmetres, amb un desnivell de 700 metres. Un cop a la Caubella, es posaran els esquís de muntanya per pujar fins al Cubil, per la pista marcada, amb un desnivell de 600 metres.

La cursa començarà a les 10 del matí i es calcula que durarà una hora i tres quarts pels primers atletes.

En paraules de l’organitzador, Gerard Riart, «es tracta de buscar punts emblemàtics per mostrar els racons més bonics de la parròquia».

Segons Sergi Balielles, conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, es continuarà «donant suport ja que anem en la línia de consolidar esdeveniments que donen identitat i que encaixen en la filosofia de potenciar esports de muntanya», explica