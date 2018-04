Arrenca la darrera Copa del Món d’esquí de muntanya

Per altra banda, creu que «és la darrera prova i que, per aquest motiu, estan motivats al màxim i arriben amb bona forma després d’una aturada de quasi un mes», explica. A més, «és una cursa alpina i molt maca que dóna un extra». Així, s’ha d’intentar fer un últim bon paper.

Arriba la darrera prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya. La temporada s’acaba amb les curses que es disputen avui i diumenge a Itàlia, a la 44a edició de l’ Ski Alp Race, a Madonna di Campiglio. L’equip nacional per a aquesta cita està format per Xavi Areny, Gerber Martin i Jordi Solé, en categoria sènior, i Sergi Casabella, Carles Serra i Arnau Soldevila en júniors.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació