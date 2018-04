Mònaco tritura una indefensa Andorra

L’equip andorrà de la Copa Davis va perdre per 0 a 3 contra Mònaco en la segona jornada a Plovdiv (Bulgària). En el primer matx, Jean-Baptiste Poux, que debutava a la prova, va perdre per 6 a 3 i per 6 a 1 en poc menys d’una hora davant de Romain Arneodo. El segon en caure va ser Guillermo Jáuregui amb un 6 a 0 i un 6 a 1 davant de Lucas Catarina, número 363 del rànquing mundial.

Pel que fa als dobles que van disputar Èric Cervós i Guillermo Jáuregui davant Benjamin Balleret i Thomas Oger, van perdre per 6 a 0 i per 6 a 2.

Els jugadors que capitaneja Laurent Recouderc tancaran demà la primera fase de la competició davant San Marino que també ha perdut en les dues jornades anteriors. Contra Mònaco ho va fer amb un trist 0 a 3 mentre que davant Xipre va aconseguir un 1 a 3. Amb aquesta derrota d’ahir, els de San Marino van aconseguir no tancar la classificació provisional.

Per tant, el duel d’avui serà essencial per no quedar últims en el torneig.

Recouder ja va manifetsar fa uns dies que Andorra es trobava en un grup extremadament complicat i que el sorteig «els havia anat malament». Malgrat això creu que contra San Marino «realment hi ha possibilitats». «Els volem guanyar i hem d’estar a dalt», comenta.

«L’objectiu és guanyar-ho tot a partir de San Marino», afegeix.

Serà avui quan s’enfrontin al conjunt format per Marco de Rossi, Antoine Barbieri, Tommaso Simoncini i Filippo Tommesani. Andorrà està obligada a fer un bon paper. No li queda més remei i hauran d’anar a per totes.