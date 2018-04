Els comerciants no creuen que l’embelliment porti més vendes

Els comerciants de l’avinguda Meritxell ja han pogut començar a percebre els primers trasbalsos que s’estan duent a terme davant les seves botigues. Tot i així, l’única rutina que ha canviat és la de les portes. «Ara les hem de mantenir tancades per a què el soroll molesti el mínim possible als clients que són dins», diu una botiguera de roba i accessoris. Però no només això: «entra molta pols i com els aparadors són oberts, hem de netejar continuament els rellotges», asseguren des d’una joieria. Malgrat aquests inconvenients, tots estan mentalitzats i es resignen a que les obres «afectin les vendes».



També hi ha qui creu que el pressupost d’aquesta remodelació es podria haver destinat a altres obres que consideren més oportunes. «Falten pàrquings», diu un estanquer, qui considera que si la gent no pot aparcar, ja no vol comprar. I afegeix: «No em vull ni imaginar com estarà l’avinguda el mes de juliol i coincideixi amb el Cirque du Soleil». Aquesta és una preocupació generalitzada entre els comerciants, ja que l’arribada de l’espectacle sempre comporta un augment significatiu dels visitants. «Esperem que les obres ja estiguin avançades», diuen.



El mateix estanquer també opina que el pagament d’impostos «ens permet exigir» solucions als conflictes reals i assegura que a ell «ningú li va preguntar» què opinava del projecte abans de que s’iniciessin les obres.

Pascuet proposa una entrada millor per al Parc Central

Els comercients de Riberaygua i Travesseres han fet arribar una carta al comú en la qual pregunten si està previst fer algun tipus d’actuació a l’espai de l’antiga estació d’autobusos. Segons va explicar la presidenta de l’associació, Rosa Pascuet, l’entitat considera que si hi hagués acord amb els propietaris de l’espai seria «ideal» poder habilitar «una gran entrada» per al pàrquing del Parc Central. Consideren que actualment costa que els vehicles hi accedeixin pel costat de la Batllia i això fa que molts vagin a Escaldes i no es quedin a la capital.