Llovera es presenta amb força i motivat al Mundial de Rallycross

Albert Llovera torna a la competició. Ho farà participant al campionat internacional del Mundial de Rallycross 2. El pilot comptarà amb el suport del seu equip, el PCR Sport, que l’ajudaran en tots els aspectes mecànics. Després d’una lesió que ha durat prop d’un any, ara ha recuperat la millor forma física. El pilot de Fiat no volia de cap manera estar un any sense competir i, per tant, es va proposar aquest repte, una prova que l’any 2016 el va deixar absolutament satisfet.

«Estava buscant una cursa que fos curta i divertida i aquestes donen molta adrenalina, no es pot fallar»

A més, Llovera coneix molt bé els escenaris pels quals es disputaran les carreres d’RX2 i aquest és un factor que s’ha de tenir en compte. «Conèixer els escenaris i saber com les gasten els possibles adversaris et permet establir alguna estratègia de competició, encara que també és cert que en mànegues tan curtes, com les que es disputen, hi ha moments en els quals no es pot cedir ni una dècima. És el cas de la sortida, per exemple», explica. Ara mateix, «la posada a punt del proto i intentar completar els serrells pendents per tenir el pressupost són els objectius immediats a aconseguir», comenta.

Pel que fa a la rehabilitació, està «treballant amb els fisioterapeutes». «Quan sóc a Andorra faig sessions dobles cada dia, una de moviment i una altra de reforç, per fer els dits més forts». Així i tot, «encara queda feina per fer» però està «bé».

Un nou projecte

«Ens vam decidir per aquesta prova perquè començo a tenir molt mal a les mans i estava buscant alguna cosa que fos el més curta i divertida possible». Ho té clar: «Són carreres amb molta adrenalina que duren sis minuts i en les que no es pot fallar».



«Com ja vaig comentar en alguna ocasió, disposar d’un servo fre o un nou sistema d’embragatge que estem evolucionant amb els tècnics de Guidosimplex, poden ser imprescindibles per estar en posicions capdavanteres en una especialitat com el Rallycross». «Estic convençut que estem avançant en la línia correcta per disposar d’un vehicle competitiu al màxim», destaca.

El Dakar, en ment

«És una carrera que sempre està al cap però que no prioritzo», manifesta Llovera. Malgrat això, «depèn del que vulguin els espònsors i si ells volen que hi vagi i fiquen els diners, clarament aniré». «En el meu cas sempre busco coses per estar actiu, per exemple, les GSeries em van anar molt bé pel format que tenen», confessa.

En aquest aspecte, els objectius de la temporada són competir en les quatre o cinc proves que tenen planejades d’aquesta competició i «veure què em trobo». «Tot això dependrà dels espònsors i que sigui receptiu». «És una categoria complicada perquè és el mirall de tots els pilots que busquen pujar de categoria i és on vénen els xavals més ràpids del nord d’Europa que estan tot l’any en actiu i que es coneixen molt bé els circuits».