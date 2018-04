España no es recupera de la lesió i no competirà a Castelló

El pilot de l’equip Gas Gas Cristian España no s’ha recuperat totalment de la lesió que es va fer a la competició de Valdecaballeros i no podrà competir aquest pròxim diumenge a la segona prova del Campionat d’Espanya d’enduro, que es disputa a La Pobla Tornesa (Castelló).

La lesió el va obligar a abandonar i el pilot ha preferit no arriscar per poder estar a punt per a la doble jornada de la competició que se celebrarà a Igüeña (Lleó).

«Em sap greu no córrer però ara mateix val més ser prudent i recuperar-me per quan ho pugui donar tot a la pista»

«He provat i cada vegada em fa més mal. Si rebo un cop o faig un gest em fa mal i tampoc no puc agafar fort el manillar ni frenar bé. És millor no córrer a Castelló per no empitjorar», explica España. Així i tot el pilot viatjarà per donar suport als seus companys d’equip, Jonathan Barragán i Johnny Aubert. Segons comenta, «els donarà un cop de mà» i farà «una miqueta de motxiler, tot i que no faré el recorregut com ells, però sí que estaré a les especials on faci falta per poder-los donar un cop de mà».

«Em sap greu no córrer perquè com a pilot sempre vols estar a sobre de la moto però ara mateix val més ser prudent i recuperar-me», afegeix.

En aquest sentit, el pilot es mostra trist per aquest fet però considera que és millor «esperar a quan ho puguin donar tot a la pista». A més, España va enviar un comunicat a través de les xarxes socials en el que donava les gràcies pel suport amb «els missatges i comentaris rebuts». «Sempre apareixen obstacle al camí, però si abans no van poder aturar-me, ara tampoc ho faran», afirma.