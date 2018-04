El Festival de Pallasses torna amb els refugiats com a eix central

Les pallasses es tornaran a fer-se mestresses de la capital. El primer cap de setmana de maig, bé, de fet des del dijous dia 3 fins al diumenge dia 6, Andorra la Vella acollirà un ressorgit Festival de Pallasses (FIPA) després de 9 anys d’absència. Com ja s’havia anunciat el format serà molt més reduït, però la direcció artística ha tornat a quedar en mans d’una experimentada i il·lusionada Pepa Plana que ahir, en la roda de premsa de presentació, admetia que «hem fet malabars» amb el pressupost (20.000 euros) per aconseguir un cartell de luxe.

Espectacles

En total s’han programat sis espectacles amb artistes de Catalunya, Espanya, França, Suïssa, Brasil o Argentina. Quatre funcions s’adrecen al «públic familiar» i es faran al teatre comunal. Seran els espectacles de Claire Ducreux amb Réfugiée poétique, Pepa Plana amb Paradís pintat, l’Exit Napoleon pursued by rabbits de la veterana Nola Rae i La coeurdonnière de Masha Dimitri. També hi haurà tres sessions (un espectacle repeteix dos dies) en les anomenades Nit Golfes que es faran a la Fada Ignorant i van dirigides al públic adult: Aérea teatro amb De todas las bellas, las más bellotas i la Cía Jimena Cavalletti amb Mecha show you.



En aquesta ocasió el fil conductor seran els refugiats i la migració. «Tenim material per denunciar, explicar amb humor, el nas i molt respecte el què està passant al món», va afirmar, deixant clar que cap espectacle «se’n riu» d’aquestes situacions, reivindicant que «des del nostre nas expliquem, no només divertim. No som humoristes, som poetes en acció».

Amb tot, Plana també va explicar que la reivindicació de la presència femenina sobre els escenaris segueix sent vigent. «Amb 20 anys la cosa no ha canviat. Continuem sent invisibles», va sentenciar.

Creixement

Malgrat que la recuperació es faci des de la modèstia d’un festival de petit format i sense la part dels tallers, el cònsol menor i responsable de l’àrea de Cultura del comú, Marc Pons, va confirmar que la cita «ve per quedar-se» i amb voluntat de tornar a créixer. «Potser no arribarem on estàvem, però sí que li voldríem donar més contingut», va exposar, admetent, això sí, que l’evolució més enllà dels dos anys que queden d’aquest mandat dependrà del nou equip que lideri la corporació a partir del 2020.

Per la seva banda, Pepa Plana va afirmar estar «molt contenta» d’haver pogut recuperar el FIPA. «Sabia que no podia morir», va dir, afegint que tot i el final brusc que va viure la primera edició no va tenir «cap reticència» a tornar-se a involucrar.



Pel que fa a les entrades, tenen preus que oscil·len entre els 5 i els 10 euros i es podran adquirir, a partir de dilluns, a través de la web del comú i físicament a la Llacuna i a l’Oficina de turisme de la Rotonda o a la taquilla el dia de l’espectacle.