‘Félix’ es presenta com una sèrie que creix «com una bola de neu»

Félix, la sèrie de Movistar+ rodada i ambientada a Andorra (a més d’Espanya i França) arriba avui a les pantalles. Ahir, però, en els últims actes de presentació el director, Cesc Gay, la va definir com una «sèrie d’autor» que creix «com una bola de neu» episodi a episodi, «inclassificable», «poètica» i «de qualitat». Gay també va definir el protagonista, interpretat per Leonardo Sbaraglia, com «un antiheroi total» que amb tendresa i sofriment busca «commoure» l’espectador.



Els sis episodis de la sèrie començaran a emetre’s avui al canal #0 deMovistar+ però també es podran visualitzar la plataforma Movistar Multidispositius. Alguns afortunats, però, ahir a la nit ja van poder fer un primer tast de la producció. Andorra Telecom va organitzar als cinemes illa Carlemany una projecció en primícia del primer capítol per als usuaris de l’operadora que van aconseguir entrades a través de les xarxes socials.



La sèrie navega entre la comèdia, el thriller mafiós, el cinema d’espies i fins i tot el drama romàntic. Gay va destacar que Andorra «és un país molt curiós i molt especial» i «amb molt món subterrani del què ens hem aprofitat». De fet, l’escenari de muntanya li ha permès traslladar-se «a un món diferent de l’urbà» on «desubiques» a Félix, el protagonista de la història, un argentí que després de la desaparició de la seva dona es llança a una perillosa cerca per trobar-la. La previsió és que la sèrie també s’exportarà a Llatinoamèrica.