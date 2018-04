Els liberals veuen compatible la construcció d’un aeroport i d’un heliport al país

Els liberals celebren que la Cambra de Comerç aposti per la construcció d’una aeroport a Andorra, tal com el nou president de l’òrgan, Miquel Armengol, va dir dimecres en la presentació de la nova junta. El president del grup liberal, Jordi Gallardo, va recordar ahir que en el seu programa electoral ja hi constava aquesta possibilitat. «No dèiem ni diem de construir un aeroport d’avui per demà, però si que contemplàvem la necessitat de fer uns estudis per veure’n la viabilitat», va exposar.



Amb tot, Gallardo va deixar clar que la construcció d’un aeroport no és incompatible amb un heliport nacional. En cas d’haver de prioritzar, però, els liberals optarien per l’aeroport perquè «tindria un impacte econòmic més immediat i positiu». Segons el líder liberal, un aeroport donaria «sobirania, autosuficiència i ajudaria al sector turístic i comercial del país». Des del seu punt de vista, és necessari un accés alternatiu al país que permeti captar «turisme més llunya i amb un poder adquisitiu major que el d’ara, sense renunciar al de proximitat».



Pel que fa a les possibles ubicacions, el president de la formació va indicar que primer caldria estudiar quins terrenys reunirien les condicions adients. «Sabem que la ubicació sempre és un punt conflictiu, però s’ha d’entendre que el país ha d’evolucionar i si volem recuperar les xifres econòmiques i anar més enllà del turisme de proximitat, hem d’apostar per això», va concloure.