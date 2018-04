Sant Julià descarta el menjador social i prepara un centre de dia

El Comú de Sant Julià ha descartat fer un menjador social perquè segons va explicar la consellera de Social, Francesca Barbero, només cinc padrins han mostrat interès en la proposta. A més, Barbero va recordar que la parròquia ja va disposar en el seu moment d’un espai com aquest i va tenir «poca acceptació». Però, per tal de donar cobertura a qui sí que hi està interessat, el comú està estudiant la possibilitat d’establir un conveni amb un restaurant perquè els padrins hi puguin anar.

Centre de dia

Per altra banda, la consellera va avançar que s’han iniciat les primeres converses amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per estudiar la viabilitat de la posada en marxa d’un centre de dia al poble. Segons la consellera, el servei ha començat a fer un estudi intern i la voluntat del comú és tirar endavant el centre i ubicar-lo a la Llar de Lòria, ja que tindria molta proximitat amb el Centre d’Atenció Primària. «Volem que la gent gran pugui mantenir al màxim una vida normal, i aquest espai ho permetria», va destacar, reconeixent que les converses amb el SAAS encara estan en un estat molt embrionari.



Finalment pel que fa al projecte Radars, que pretén implicar l’entorn dels padrins que no tenen ni fills ni familiars pròxims al país perquè aquests puguin continuar vivint a casa seva sense que hi hagi risc d’aïllament, ja ha començat a treballar amb sis persones. D’aquestes, dues pateixen una situació més precària. «Estem treballant per veure com els podem ajudar, donant-los teleassistència i també implicant el seu entorn més immediat per poder-los tenir controlats, ja que són persones que no tenen familiars pròxims ni mitjans per poder comunicar si es troben malament», va explicar.