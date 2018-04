Caminada dels padrins per fer salut

Una trenta de padrins es van concentrar ahir al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià. L’objectiu era clar: participar de la caminada organitzada amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física. Allí els participants van ser objecte de la presa de constants vitals (pressió arterial, freqüència respiratòria, etcètera) per part de personal del SAAS. L’objectiu? Assegurar-se que tothom estava en condicions per poder sortir a caminar. Posteriorment van prendre part en un escalfament a ritme de merengue, tot seguint les instruccions d’un monitor del Centre esportiu.



Posteriorment, la comitiva, on també hi havia parsonal del comú i del SAAS, va fer ruta cap a les Arades, el pont de Fontaneda, la font dels Cóms, el carrer Doctor Palau i tornar de nou a la plaça de la Germandat. Per concloure la jornada es va fer una sessió d’estiraments al Centre esportiu i una nova presa de constants vitals.



La consellera de Social del comú lauredià, Francesca Barbero, va valorar positivament l’activitat i la participació i va apuntar que la idea és que «els padrins es moguin i puguin tenir un envelliment més saludable». Per completar la diada, a la tarda i a partir de dos quarts de cinc, la Llar de Lòria havia d’acollir un taller sota el títol Em jubilo, i ara què?, a càrrec de la doctora i metgessa de capçalera Noemí Moliné, per parlar sobre envelliment saludable.