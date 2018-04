Els regants, sense temor per les reserves d’aigua

L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) es va reunir ahir a Tremp per intercanviar experiències que permetin ajudar a millorar la gestió del dia a dia del col·lectiu.



El president de l’ACATCOR, Ramon Carné, va explicar a l’ACN que aquest any, igual que l’any passat, encaren la campanya de reg amb garanties de reserva d’aigua suficient. Carné va afegir que si tot va bé, amb aquestes reserves en tenen per afrontar dues campanyes de reg sense haver d’estar pendent de la meteorologia. Més enllà de parlar dels recursos de què disposen, la trobava també va servir per posar sobre la taula altres objectius que tenen a partir d’ara. Així doncs, entre els reptes de l’entitat hi ha la modernització dels regadius i la realització de nous.

Inauguració

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñe, va inaugurar la Trobada i va destacar la capacitat productiva de Catalunya i de manera especial de Lleida i va dir que en gran part és gràcies al reg. Reñe hi va afegir que s’ha de prestigiar el reg entre la població. A la trobada hi van participar més d’un centenar de persones de 65 comunitats de regants de tot el territori català.

L’Associació Catalana de Comunitats de Regants es va crear a Girona l’any 2014 amb 38 comunitats de regants, però en tan sols quatre anys ha anat creixent de manera important. Actualment, en formen part 65, amb unes 200.000 hectàrees de reg. Aquesta xifra representa més del 70% d’hectàrees de reg de tot Catalunya.



Pel que fa als objectius principals que té fixats l’Associació, segons va informar Ràdio Seu, en destaquen l’estalvi en la gestió tot aprofitant l’economia d’escala que permet el fet d’estar associats, l’assessorament i la defensa dels interessos dels associats en qüestions relacionades amb el regadiu, millorar la transferència de coneixement i informació i la representativitat davant d’organismes.