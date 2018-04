La PIME assegura que l’economia requereix apujar els impostos

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va plantejar la possibilitat dimarts de canviar el sistema actual de deduccions fiscals durant la roda de premsa per presentar la liquidació pressupostària. El president de la PIME, Marc Aleix, considera, però, que «no hem de fer xecs en blanc, sinó una radiografia exacta d’on som ara mateix, per saber cap on volem anar i prendre les mesures pertinents». I afegeix: «ens agradi o no, haurem de pagar més impostos».



No pensa de la mateixa manera el nou president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, que entén que en el cas de les empreses que patrocinin, per exemple, equips esportius o projectes culturals seria una bona opció, ja que beneficiaria a les dues parts protagonistes: a una banda de la balança, la desgravació pot fomentar més activitats empresarials i, en l’altra, l’ajuda indirecta que pot rebre el Govern.



D’altra banda, i després que el Govern fes públic a principis de setmana que durant el 2017 havia recaptat un 35% menys per l’impost de societats respecte el 2016, any en què es van ingressar 40 milions per 26 de l’anterior, es demostra, segons el president de la PIME que «les coses no van tan bé com s’està dient».

Aleix va afegir que, si bé la davallada del recaptat per impostos directes es va explicar per la baixada d’ingressos del sector financer, al seu entendre el principal problema de la crisi econòmica que és viu a Andorra és «estructural», i va qualificar de «greu» la situació actual.



El Principat va ser un dels primers països en entrar en la crisi econòmica global i, mentre que actualment «alguns altres ja n’estan sortint perquè van modificar algunes coses», a Andorra «no s’ha modificat res».



Renovació política

Aparentment, no hi ha cap solució senzilla possible, però per Aleix, ajudaria que els agents econòmics i polítics andorrans actuals dimitissin. «Necessitem gent nova i jove de totes les classes socials», va proposar. És a dir, «una renovació política total».