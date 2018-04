L’aeroport de Lleida-Alguaire assoleix les seves millors xifres

La temporada va començar el 21 de desembre amb quatre avions amb origen britànic cada cap de setmana. Excepcionalment, la setmana blanca a Anglaterra (del 18 al 25 de febrer), en va portar sis: dos procedents de Manchester, dos de Londres Gatwick, un de Londres Stansted i un d’East Midlands. Els vols suecs, per la seva banda, van operar del 4 de febrer al 25 de març amb dos avions. Aquesta temporada s’hi van afegir també els vols d’AirNostrum de la Imserso, que són del 2 de març a l’11 de maig i que se sumen als ja habituals que porten passatgers tot l’any en connexió amb les Illes Balears. El pic més alt es va produir el mes de gener amb un total de 7.509. L’activitat comercial d’aquest aeroport creix en nombre de passatgers durant la temporada d’hivern i Aeroports de Catalunya treballa per implementar altres usos durant tot l’any, especialment industrials.

L’aeroport de Lleida-Alguaire tancarà demà la temporada d’hivern. A falta de sumar els passatgers que volaran aquest cap de setmana, en total hi han passat 25.621 persones des del mes de desembre, la majoria de les quals han vingut a esquiar a les pistes d’Andorra. Es tracta de la millor xifra des de l’estrena d’aquests vols adreçats a portar esquiadors, mentre que la més baixa va ser la temporada passada, 2016-2017, que va registrar 18.329 passatgers. Segons el secretari català d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, aquestes xifres són «excepcionalment bones» i es deuen a l’increment de passatgers als avions de Neilson i a l’estrena de la sueca Quality Travel.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació