Gran batalla a Vitòria

El BC MoraBanc Andorra visita avui al Baskònia a les set del vespre en el seu millor moment de la temporada i tindrà un dels partits més complicats de la temporada. Els locals porten una ratxa de nou victòries consecutives a la lliga i els tricolors estan en una posició immillorable a la competició. Els del Principat arriben en sisena posició i estan empatats amb un balanç de 15 a 10 amb l’Herbalife Gran Canària i el Montakit Fuenlabrada.

Els dos són els equips amb més bona forma de la competició: El Baskònia és el millor amb un balanç de vuit victòries i zero derrotes mentre que el MoraBanc és segon a la llista amb un balanç de set victòries i només una derrota, el partit que va perdre contra l’Herbalife Gran Canària. FC Barcelona Lassa, Herbalife i Reial Madrid són els altres equips millors de la segona volta, amb un balanç de sis victòries i dues derrotes. Des que el MoraBanc va tornar a la màxima categoria el 2014, només ha pogut guanyar un cop al Baskònia, i sobretot, la data més rellevant és que els bascos porten sis partits seguits guanyats als de Joan Peñarroya.

Serà un partit també en el que s’enfronten dos dels millors atacs de la lliga. Els dos equips tenen una mitja superior als 85 punts anotats per duel i només els superen Barça i Madrid. El MoraBanc és lleugerament superior en atac amb 85,88 punts de mitja per sobre dels 85,44 del Baskònia. A més, Baskònia ha guanyat els darrers cinc partits superant els 90 punts per duel i sempre amb una diferència mínima de 18 punts i, per tant, ha tendit a apallissar els seus rivals. Malgrat això, en l’últim partit el MoraBanc també va ser capaç de passar per sobre del Tecnyconta Saragossa, anotant 100 punts al visitant.

Un rival complicat

El Baskònia és l’únic equip que ha guanyat els seus nou últims compromisos a la lliga regular. Si guanya avui, aconseguirà la mateixa ratxa que va firmar el Reial Madrid aquesta temporada entre les jornades nou i 18. Per altra banda, els dos equips s’han enfrontat 14 vegades, de les quals el MoraBanc només n’ha guanyat quatre, i com a visitant només ha guanyat una de les cinc vegades que ha visitat el Fernando Buena Arena. En el darrer partit que van disputar a la jornada 12, el Baskònia va guanyar per 94 a 97 al Poliesportiu d’Andorra. A més, el conjunt de Vitòria va perdre inesperadament dijous contra l’Anadolu Efes a l’Eurolliga per 79 a 81 i es va condemnar a jugar contra el Fenerbahçe, amb avantatge de pista pels turcs. Aquesta derrota, farà que el conjunt de Paco Martínez surti encara amb més ganes al partit per esvair dubtes. Per la seva part, Martínez destaca que el MoraBanc és «un equip amb un estat de forma molt bo» i que «està en el seu millor moment de la temporada». A més, «és un equip molt complet a nivell ofensiu», explica.

Moltes curiositats

Un duel molt interessant del partit serà el que mantindran l’entrenador del Baskònia, Pedro Martínez, i el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya. Martínez va dirigir durant quatre temporades al tècnic andorrà durant la seva trajectòria com a jugador. Va ser durant les tres temporades del llavors TDK Manresa entre la temporada de 1991 - 92 i la de 1993-94. També van coincidir a la temporada de 2000-01 al Club Ourense Baloncesto. A la Lliga s’han trobat set vegades, de les quals Martínez s’ha emportat cinc de set partits.

Per altra banda, tres actuals jugadors de la plantilla del MoraBanc tornaran a Vitòria per enfrontar-se al seu anterior equip, un d’ells serà Jaka Blazic, que està tenint unes estadístiques excepcionals. També tornen Colton Iverson i David Jelínek.

Segons Blazic «serà un partit molt especial pel fet de tornar allà». «És un equip que està en molt bona forma i que té un dels millors jocs d’Europa ara mateix, hem de tenir que no anem de vacances i que anem a competir», comenta l’aler. «Per què no podríem guanyar?», es pregunta, «tot està relacionat amb el desig i l’ambició que es mostra durant un partit, i nosaltres anem a guanyar encara que ens trobarem un equip que juga molt bé i una gran afició, ho dic per experiència», explica. «Estic molt motivat, ho podem fer bé, tothom està tenint el seu rol i tothom vol guanyar, així som més perillosos», afegeix.

Peñarroya demana calma

L’entrenador de l’equip, Joan Peñarroya, explica que «tot i estar feliços amb les estadístiques que diuen que som un dels millors equips de la segona volta, es jugarà en un dels camps més complicats de la competició». «És un equip que està en un estat de forma magnífic, que té un poder físic important que està jugant un bàsquet espectacular i és un dels millors d’Europa sense cap mena de dubte», comenta.

Per altra banda es queixa del fet que s’hagi titllat a l’equip de ser «una banda en defensa» quan «hi ha estadístiques ben fetes que diuen que som un dels millors equips a niell defensiu».

A més, vol destacar que «és un rival que té molts i punts fàcils» També vol recordar que «són l’Andorra» i que «últimament s’estan omplint la boca com si fóssim un equip d’Eurolliga top» i «no és així, però tenim ganes i ambició per fer-ho bé».