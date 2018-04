Andorra salva la Copa Davis contra San Marino

Andorra va quedar ahir tercera del grup III a Plovdiv després de guanyar per dos a un a San Marino. En el primer partit, Jean Baptiste Poux Gautier es va desfer de Filippo Tommesani per 6 a o i 6 a 1 en poc menys de tres quarts d’hora.

En el segon partit, Eric Cervós va perdre per 3 a 6 i 1 a 6 contra Marco de Rossi. D’aquesta manera, als dobles, tot estava per decidir. En una hora i 14 minuts, Poux Gautir i Laurent Recouderc es van desfer de De Rossi i Tommesani per 7 a 5 i 6 a 2.

D’aquesta manera, Andorra va aconseguir no quedar l’últim del grup i ara jugarà pel cinquè lloc.En aquest sentit, el conjunt nacional ha complert els objectius que tenia previstos, ja que tenia molt complicat fer un bon resultat després que al sorteig li hagués tocat jugar contra Xipre i Mònaco, dos conjunts molt potents que van passar per sobre dels andorrans d’una manera desastrosa. Malgrat això, ara toca créixer i millorar.