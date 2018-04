El MoraBanc no pot guanyar al Baskònia (88-75)

Era un partit que s’esperava emocionant perquè jugaven els dos millors atacs de la Lliga Endesa. Aquesta tarda a les set del vespre s’han enfrontat el Baskònia i el MoraBanc a Vitòria. Aquest duel ha estat una altra final per arribar al cel però els tricolors no han aconseguit emportar-se la victòria davant d’un rival que ha estat molt fort. Les estadístiques no han acompanyat als andorrans, així com tampoc l’arbitratge.

Al primer quart del matx, el Baskònia, sense gaire esforç, ha aconseguit anar-se’n de nou punts. Ha asfixiat sense massa esforç al MoraBanc, que no ha entrat en. A més, l’equip no ha estat gens encertat en tir exterior. Tot això, ha implicat un primer quart molt fluix pels del Principat amb una xifra molt dolenta: Zero de sis triples.

Malgrat això, al segon quart tot ha canviat: el MoraBanc ha renascut i ha arribat al descans amb sis punts d’avantatge, 34 a 40 en favor dels de Peñarroya. Els tricolors han començat molt més ficats en el joc i entre Jaka Blazic i John Shurna han fet un quart de somni amb uns triples sensacionals marca Andorra. De fet, han fet callar el Fernando Buesa Arena. I això que és una afició animada i cridanera. Entre tots, han capgirat brutalment el joc. Cinc de sis triples. A la mitja part, tot podia ser.

Però no ha estat possible. Al tercer quart, el MoraBanc ha perdut el bon ritme i algunes pilotes que han fet que el Baskònia pogués anotar alguns punts fàcils. Així i tot, la bona defensa del Baskònia ha evitat que els de casa s’avancessin molt. El resultat era de 62 a 58 al final del tercer quart i tot estava per decidir en el darrer quart. Contra un equip d’aquesta mena no es podia fer ni un error. S’havia d’aguantar.

En el darrer quart, El MoraBanc estava obligat a reaccionar. S’esperava un gran moment però els del Principat no ho han aconseguit. Han pagat car els petits errors i Matt Janning s’ha menjat els andorrans amb uns triples espectaculars en els primers cinc minuts, fets que han desconcentrat als de Peñarroya. Les coses s’havien posat complicades. El segon quart ha estat només un petit moment de genialitat. En els darrers minuts del partit, Peñarroya ha intentat revertir demanant temps mort i repartint ordres per poder evitar el desastre.

El partit ja estava sentenciat i res ha pogut fer el MoraBanc tot i intentar retallar les distàncies. Al final, ha arribat l’onzena derrota de la temporada perdent per 13 punts mentre el Baskònia ha aconseguit la seva desena victòria consecutiva. Dimecres tocarà refer-se d’aquest partit a Burgos.

Joan Peñarroya ha reconegut les virtuts dels Baskònia i ha explicat que els petits detalls han donat oxigen a l’equip. Segons el tècnic, ja sabien “al rival al que s’enfrontaven”, “coneixíem el seu poder i no l’hem sabut contrarestar”. En aquest sentit, ha reconegut que “no han tingut el nivell”, tot i que sabien “que ho podíem fer, però ho podríem haver fet millor”. “El Baskònia no ho ha tingut fàcil i hem estat allà”, ha conclòs.