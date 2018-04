La Generalitat preveu que el 2019 hi haurà GPS a l’aeroport de la Seu

Bones notícies per consolidar els vols comercials a l’aeroport d’Andorra-la Seu. L’esperat sistema GPS podria estar operatiu a principis del 2019. Aquesta és la data amb què treballa la Generalitat de Catalunya segons va confirmar el secretari d’Infraestructures, Ricard Font. «Esperem tenir els permisos per al sistema d’aterratge GPS entre finals d’aquest any i principis del 2019», va declarar Font a finals de la setmana passada en l’acte de balanç d’activitat a l’aeroport d’Alguaire, segons recull l’ANA.



Malgrat tot, des del Govern català es va recordar que s’està treballant conjuntament amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per poder implantar aquest sistema, encara que és necessari que des del punt de vista de seguretat es realitzi una «anàlisi exhaustiva» a causa que instal·lacions es troben en un entorn orogràfic summament complex. Actualment el sistema que s’utilitza en aquesta infraestructura és el visual, cosa que complica l’aterratge d’avions quan hi ha condicions climatològiques adverses. En canvi, aquest sistema GPS instrumental ha de permetre que una nau pugui aterrar o enlairar-se independentment del clima.

Valoracions

L’anunci ha estat molt ben rebut a la Seu d’Urgell si bé tothom vol ser prudent perquè les dates no se’ls han comunicat oficialment. Cal recordar que, per exemple, Viatges Regina ja va avançar que no tornarà a operar des de l’aeroport d’Andorra-la Seu mentre no s’implanti el sistema GPS.



L’alcalde de la capital urgellenca, Albert Batalla va explicar que «teníem constància extraoficial» que la Generalitat estava treballant en aquesta línia, però es va mostrar «prudent» perquè no s’ha convocat cap taula de coordinació de l’aeroport i per tant no tenen una confirmació 100% segura. Ara bé, no va amagar la satisfacció si els pronòstics es compleixen. «Si es confirma, serà una molt bona notícia, encara que a nosaltres ens agradaria que fins i tot fos abans», va exposar, recordant que «fa molt temps que s’hi treballa i s’han fet molts esforços tant des de la Generalitat com des del Govern d’Andorra». Batalla va admetre que el sistema GPS és indispensable per consolidar l’activitat comercial a l’aeroport. «És evident que tenir les operacions comercials més regularitzades faria que el funcionament fos més fàcil i més segur» des del punt de vista de qualsevol empresa que hagi de «jugar-se» una inversió a la instal·lació.

Vinseiro avisa que qualsevol companyia que vulgui operar a la Seu necessita el sistema GPS

Per la seva banda, el gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, va explicar que no sabia res sobre la data, però que si fos així «me n’alegraria perquè això voldria dir que de cara a finals del 2019 es podria fer alguna cosa per a la temporada d’hivern». Vinseiro, que fins ara ha estat l’ànima de les proves pilot que s’han fet de vols a l’aeroport de la Seu, va insistir que «qualsevol companyia aèria que vulgui fer quelcom en aquest aeroport, necessita el GPS». Així, des del seu punt de vista la instal·lació del sistema GPS «seria la consolidació del projecte. Nosaltres hem fet les proves pilot, però això significaria fer un pas més».

També Batalla creu que seria un factor determinant perquè l’aeroport acabés de reeixir, si bé no va voler treure mèrit als vols de provat oferts per Viatges Regina. «Van acabar amb un 60% d’ocupació. Sí que hi va haver un problema el primer dia que, tot i que jo no soc expert, sembla que va ser, sobretot, de criteri. Però això es va poder superar amb el nou acord amb la companyia andorrana TSA».

Generalitat intervinguda

L’alcalde de la Seu també va explicar que malgrat l’aplicació de l’article 155 i la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol això no tindria perquè afectar en l’arribada del sistema GPS. «Tot el debat sobre el sistema GPS s’ha fet sempre dins de l’àmbit tècnic», va afirmar, afegint que «si bé des del punt de vista polític sempre ho hem anat recordant, perquè com més aviat es pogués tenir millor, el treball amb l’AESA ha estat tècnic».