Pal Arinsal tanca amb un 6,2% més de dies d’esquí venuts

Vallnord-Pal Arinsal va tancar ahir la temporada d’esquí amb un balanç positiu, segons es va reconèixer des de l’estació. I és que els camps de neu massanencs han acabat l’hivern amb 533.626 dies d’esquí venuts, el què representa un 6,2% més que la temporada passada. El director general de Pal-Arinsal, Josep Marticella, va explicar que «el nostre objectiu era créixer un 2% i ja ens semblava ambiciós», però finalment les xifres han estat molt superiors encara que la meteorologia no sempre ha acompanyat. En aquest sentit va recordar que al llarg de la temporada s’han registrat nevades intenses i vents forts, sobretot en caps de setmana que són els moments de màxima afluència.



Aquest creixement en l’ocupació, que consolida una tendència positiva durant cinc anys, Marticella l’atribueix a diversos factors. D’una banda, a la millora dels serveis que han permès «ser més atractius», així com a una millora en la comunicació i la comercialització. «Hem fet propostes valentes i els forfets de dies no consecutius que fa tres anys que oferim funcionen molt bé», va explicar. Per últim, també va tenir mot bona acollida la promoció que es va fer coincidint amb el Black Friday en què es van comercialitzar forfets amb un 50% de descompte.

Resultats econòmics

Segons el director general, les inversions executades «han generat grans fruits» que «han permès créixer en ocupació» i generar «un resultat positiu» que, a més de donar embranzida a la segona fase del pla estratègic, ha contribuït a garantir que per cinquè any consecutiu Vallnord-Pal Arinal tanqui l’exercici en positiu.



Les xifres de facturació encara no s’han tancat, però està clar que s’obtindran beneficis. De fet, Marticella va afirmar que «tot apunta que serà un altre any de rècord. L’any passat ja vam fer un rècord històric de facturació i aquest any sembla que ho superarem. Això ens dona molta tranquil·litat». El principal client de l’estació han estat els grups familiars, si bé s’assenyala que el públic acostuma a ser força heterogeni.



I un cop tancat l’hivern, des de l’estació ja es comença a treballar per posar a punt les instal·lacions de cara a la temporada d’estiu. Una feina que s’intensificarà a partir d’aquesta mateixa setmana seguint la voluntat de ser una estació oberta durant 10 dels 12 mesos de l’any.

Més dies d’esquí

Pel que fa a la resta d’estacions del país, Grandvalira encara no va donar xifres de balanç, si bé es confia que el resultat tornarà a ser positiu. D’altra banda, en el cas de Vallnord- Ordino Arcalís la temporada encara no s’ha acabat i es mantindrà obert fins al 30 d’abril. Tot i que falten una mica menys de dos mesos perquè Saetde entri formalment a Secnoa, a partir d’aquesta setmana el canvi ja serà visible. I és que els titulars d’un forfet de temporada de Grandvalira podran esquiar a Arcalís per un preu de 25 euros.

Plans de formació per al personal d’EMAP

Els més de 650 treballadors d’EMAP han rebut al llarg de l’hivern nombroses formacions amb l’objectiu de millorar les seves aptituds de cara a l’acollida dels usuaris. Així, s’han fet cursos encarats a l’atenció al client o a les relacions per treballar en equip. Els treballadors també s’han beneficiat d’un pla d’acollida que ha permès reforçar nombrosos departaments amb stagers i ha incorporat persones en risc d’integració social.