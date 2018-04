Ordino vol afavorir la construcció d’hotels

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar dimecres passat l’obertura d’un període d’informació pública de 60 dies hàbils perquè els ciutadans d’Ordino puguin consultar la primera revisió del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia (POUP). En aquest nou pla s’hi han aplicat canvis destacats, d’entre els quals alguns destinats a «afavorir la construcció d’hotels» a la parròquia ordinenca, va explicar el cònsol major, Josep Àngel Mortés, a l’ANA. El POUP actual està plantejat de tal manera que «no és rendible» fer-ne per part dels inversors, ja que les construccions permeses són petites i de poques habitacions. I aquest és un dels motius pels quals en manquen a la parròquia, va exposar el cònsol.



Concretament, va explicar Mortés, el POUP està plantejat per fer blocs d’unes 40 habitacions. La revisió del POUP inclou modificacions (per exemple es podran fer retranquejaments, no només cubs quadrats) per tal de poder tenir edificis d’entre 50 i 120 habitacions. A canvi, els inversors hauran de destinar un 66% de la parcel·la a espais verds. En d’altres paraules, l’edificació màxima permesa serà del 33%. D’altres canvis a la revisió del POUP tenen a veure amb reajustaments per adaptar-se al nou cadastre de la parròquia, i també amb les unitats d’actuació. Tal com va indicar Mortés, en alguns casos es fan més petites, pensant a facilitar que els propietaris es posin d’acord per urbanitzar-les.