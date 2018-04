El MoraBanc segueix en la lluita tot i perdre contra un potent Baskònia

Les estadístiques no van acompanyar al BC Morabanc Andorra en el seu partit contra el Baskònia, duel que va perdre per 88 a 75. Malgrat aquest resultat, el MoraBanc segueix plenament ficat en la lluita pels play-offs i és setè a la Lliga Endesa. Les coses podrien haver canviat durant aquesta jornada però el Montakit Fuenlabrada va encaixar una altra derrota i es va seguir complicant la vida. Aquesta va ser contra el San Pablo Burgos, equip que necessitava guanyar sí o sí, i és precisament ell qui dimecres rep a casa al MoraBanc.

Shengelia, Janning i Diop van iniciar la remuntada a la segona part amb unes generoses xifres

En aquest context, al partit disputat dissabte, el Baskònia va ser superior en tirs de dos amb un percentatge d’anotació del 63% mentre que el MoraBanc es va quedar en un 49%. En tirs de tres, el Baskònia va encertar el 42% dels tirs llançats mentre que el MoraBanc en va anotar només el 30%, una xifra molt baixa, ja que van encistellar 7 dels 23 triples intentats. I una de les xifres més importants del partit a tenir en compte és el que ja havia previst el tècnic andorrà: el Baskònia va anotar el 88% dels seus tirs lliures. En canvi, els tricolors es van quedar amb 59% dels tirs lliures anotats. En rebots, el Baskònia també va ser molt superior amb 32 rebots defensius i set ofensius. Tot i això, el MoraBanc va fer també una bona feina amb 20 defensius i 12 ofensius. Però, en aquest sentit, els bascos van ser superiors en defensa. Entre aquestes estadístiques cal destacar les individuals d’Ilimane Diop: el pivot va sumar 14 punts, amb un 100% en tirs de dos i tirs lliures. A més, va aconseguir cinc rebots i tres taps.

Va ser un partit en el qual el MoraBanc es va mostrat molt combatiu durant molt bona part del joc però no va poder aguantar la força dels locals que va estar molt més encertat en els moments finals. L’equip també va ser capaç d’anotar els punts fàcils mentre que el MoraBanc, com hem vist, va tenir un percentatge de tir poc encertat. Malgrat això cal destacar un segon quart sensacional de l’equip. Si haguessin sigut capaços de mantenir aquest joc durant la segona part, haurien atropellat als de Vitòria. Colton Iverson i David Jelínek, van marcar el ritme del partit.

Però no va ser així. Tornike Shengelia va aconseguir 19 punts de valoració i Matt Janning es va mostrar imparable amb tres triples brutals que cap equip voldria patir. I no ens hem d’oblidar de Diop, amb un 24 de valoració.

A la segona part del duel, després d’unes paraules al vestidor de Pedro Martínez, van intentar canviar la seva manera de fer i van iniciar una remuntada excel·lent amb Shengelia com a líder. Els va costar treballar contra el MoraBanc però al final van donar una lliçó de poder i força. Al final, l’Andorra és un equip petit que s’està fent i se sap fer el gran, sobretot en els moments delicats, mentre que el Baskònia és un gran equip que juga a un nivell molt alt. Dimecres, els de Peñarroya no poden fallar, el San Pablo anirà al màxim.

La dècima

El Baskònia és l’equip més fort de la segona volta de la Lliga Endesa, ja que van igualar el tope madridista amb deu victòries consecutives. Movistar Estudiantes, FC Barcelona Lassa, Unicaja, Tecnyconta Saragossa, Divina Seguros Joventut, Herbalife Gran Canària, Montakit Fuenlabrada, Delteco GBC i ara el MoraBanc Andorra han estat les víctimes de l’equip.

Quan el peix petit es menja el gran

El Poliesportiu Fernando Martin va viure ahir diumenge un partit negre pel seu conjunt. El San Pablo Burgos va passar per sobre del Montakit Fuenlabrada i van sumar la seva segona victòria consecutiva i ara ocupen la 15a posició a la taula de la Lliga Endesa amb vuit victòries i 18 derrotes.

Els visitants van donar una lliçó en defensa i van fer un atac col·laboratiu amb tir exterior. A més, la figura del partit va ser un enorme Deon Thompson que va aconseguir un 24 de valoració amb 12 punts i 11 rebots. No és el primer cop que un equip de baix es menja a un de dalt. Aquest triomf els permet somiar amb la permanència. I malauradament pels seguidors del MoraBanc Andorra, una bona manera de fer-ho possible seria guanyant als de Joan Peñarroya demà passat.

El San Pablo va fer una feina excel·lent i van veure un rival que estava fluix en defensa i no tenia creativitat en atac. Van estar forts en els rebots i va saber respondre en tot moment en un partit que va controlar des del principi. Va jugar amb iniciativa i es va saber aprofitar dels errors del rival que, a més, va tenir poc encert.

Al minut 13 ja se n’anaven 18 a 30 i tres minuts després la diferència ja era de 24 a 40. Al 25 era de 40 a 54. I al 35, 62 a 75. I així tota l’estona, mentre Thompson es marcava una festa imparable sota la cistella local. No aturava. Els de Diego Epifanio poden somiar. El MoraBanc haurà d’estar molt alerta si no vol perdre una oportunitat d’or per consolidar-se als play-offs.