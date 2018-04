Origone s’emporta la dècima a Grandvalira

Simone Origone ja en porta deu. Dissabte es va emportar el desè Globus d’Or que el certifica com a home més ràpid del món amb esquís. L’italià va aconseguir la cinquena posició a la cursa amb una velocitat de 183,98 km/h que li va servir per apoderar-se del desitjat títol amb 880 punts. Segon va ser Maniel Kramer amb 825 punts i Bastien Montes va ser tercer amb 533 punts. Philippe May va guanyar la cursa del dia amb una velocitat de 185,68 km/h. Simon Billy va ser segon i Montes, tercer.

En categoria femenina, Valentina Greggio va perdre la imbatibilitat perquè no havia estat derrotada des de març de 2015. Va quedar tercera a la prova amb una velocitat de 179,23 km/h encara que es va fer amb la general, que ja tenia assegurada. La victòria va ser per la francesa Celia Martínez, que va guanyar la seva primera Copa del Món.

Segons va explicar el corredor Jan Farrell, que va ser cinquè, les condicions van ser «complicades per a tots els corredors» i van haver de «treure tots els recursos físics i psicològics per competir». En aquest sentit, el vent «no els va donar treva», ja que en el seu cas, quasi el tira a terra. «L’organització ha treballat molt intensament i amb èxit tot i els contratemps meteorològics», explicava. Amb aquesta prova, Grandvalira va tancar la temporada d’hivern.