Gutiérrez, 9a a l’eslàlom dels Campionats Nacionals de Suïssa

Per altra banda, la setmana passada Carla Mijares va aconseguir ser cinquena a l’eslàlom U16 a Val d’Isère la Scara. A més, Jessica Núñez i Nàdia Bernat van fer top 20 al supergegant U16 i a l’eslàlom U14 respectivament.

Per El Periòdic

