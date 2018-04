El 83% dels jubilats tenen una pensió inferior als 1.000 euros

El 83% de les persones que reben una pensió de jubilació de la CASS cobren una mensualitat inferior als 1.000 euros i només un 15% supera aquesta xifra, segons les dades aportades per la parapública en la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. Cal tenir present que les dades tenen una relació directa amb el temps cotitzat a Andorra, de manera que globalment les pensions més elevades les perceben els pensionistes residents al país i les més baixes, els residents a l’estranger. Concretament, el repartiment de mensualitats té el percentatge més elevat en la franja d’import més baixa amb un 32% de les pensions atorgades iguals o inferiors als 250 euros mensuals. En aquest cas, el 58% del total de no residents perceben aquesta quantitat enfront un 15% del total de residents. La llista ascendent de pensions segueix amb un 17% de les retribucions que gairebé arriben als 500 euros mensualsi que reben el 16% dels residents jubilats i el 19% dels no residents. Finalment, un 34% dels pensionistes superen els 900 euros mensuals sense arribar al miler –45% dels residents i 19% dels forans.



Per sobre dels 1.200 euros només hi ha un 15% de les pensions. Aquestes es reparteixen entre el 25% del total de residents al país i només un 3% del total dels estrangers. En detall, només un 7% dels pensionistes reben una mensualitat de 1.240 euros; un 3% cobren poc menys de 1.500 euros i un 2% poc més de 1.700 euros. Per la part alta es reparteix un 1% de les jubilacions amb un mensual de 1.982 euros i un 2% superen aquesta quantitat.

780 euros de mitjana mensual

Pel que fa a la mitjana, les xifres indiquen que el+s residents a Andorra cobren 778 euros al mes i els residents a fora 300 euros mensuals. Segons la CASS, i tenint clar que cal relacionar aquestes dades amb el temps cotitzat a Andorra, la mitjana d’import de la pensió per a persones que han cotitzat menys de cinc anys és de 78,96 euros i per a persones que han cotitzat més de 35 anys és de 1.245,57 euros. Actualment hi ha 1.767 pensionistes que han cotitzat menys de cinc anys, només 251 resideixen a Andorra, mentre que els pensionistes que han cotitzat més de 35 anys són 1.785 dels quals 1.695 resideixen al país, un 14,5% més que l’any anterior. Finalment, en dades globals, el nombre de pensionistes de jubilació va augmentar el 2017 un 2% més en relació a l’any precedent.

Un jubilat per cada 3,8 treballadors/ Segons les darreres dades de la CASS corresponents al desembre del 2017, per cada persona que cobra una pensió hi ha 3,87 treballadors en actiu. Un percentatge que es manté més o menys igual des de l’any 2013 però que segueix lluny de les xifres del 2007 quan es registrava un pensionista per cada 5,27 empleats en actiu. La importància que aquest indicador sigui el més elevat possible recau en el fet que el sistema de pensions es basa en què els actius aportin perquè els passius puguin rebre.



L’evolució de la taxa de dependència mostra com cada any hi ha menys població productiva en relació amb la depenent. Malgrat això, si comparem la xifra amb l’any 2016, hi ha una millora del 1,5%. Aquesta pujada es deu a l’augment del nombre de població activa. En concret, el nombre d’assalariats va créixer un 3% en relació als 12 mesos de 2016. També va incrementar el nombre d’autònoms, que el desembre passat eren 6.236, un 6,5% més dels registrats el desembre de l’any anterior.

Els salaris del sector financer cauen durant el 2017 un 3,5% respecte l’any anterior

La mitjana del nombre d’assalariats el 2017 va créixer un 3% arribant als 39.416. Segons les dades aportades per la CASS, cal mirar set anys enrere per trobar dades similars del nivell de població assalariada en actiu. En concret, el 2010 es van registrar 40.082 persones actives.

Per sectors, les dades mostren que el nombre d’assalariats i el salari mitjà han incrementant en les activitats més intensives en mà d’obra, especialment pel que fa al comerç, l’hoteleria i la gestió immobiliària. El creixement és més moderat en el sector de l’administració pública, les activitats sanitàries i el personal domèstic en llars i comunitats.

Hi ha un sector, però, que, tot i que manté la xifra d’assalariats més o menys estable, ha patit una reducció del salari del 3,5% respecte el 2016. Es tracta del sector financer que, segons expliquen, han reduït salaris per fer front al procés de renovació i adequació de les plantilles per adaptació a les noves exigències normatives de caràcter internacional.