Els controls de la CASS detecten falses baixes per accident laboral

L’increment de les revisions i els controls mèdics juntament amb la implementació de mesures de control sobre les incapacitat temporals de curta durada han permès a la CASS identificar «un nombre important» d’incapacitats per malaltia declarades com accidents laborals. Segons consta en el tancament de comptes de la parapública, l’augment dels controls «permeten la ràpida identificació de la contingència o risc real del pacient, basculant un nombre important d’incapacitats declarades com accidents laborals en incapacitats per malaltia».



En dades absolutes, el 2017 es va tancar amb un total de 3.721 accidents laborals, el que suposa un increment d’un 3,36% de la sinistralitat a la feina respecte de l’any anterior, quan es van registrar 3.600 accidents. Segons la CASS, però, entre les incapacitats per malaltia i per accident només s’han registrat un 1% de noves baixes respecte el 2016.

La despesa per baixes per malalties i baixes laborals creix, mentre que la destinada a maternitat i paternitat cau

Pel que fa a la durada mitjana dels aturs per accident de treball, el 2017, la xifra es va situar en els 59,4 al 2017, enfront els 58,7 dies de l’any 2016. Segons argumenta la parapública, malgrat l’increment de baixes durant el 2017, s’han reduït les patologies de major pes com les de l’aparell locomotor.



Quant als aturs per malaltia, la durada mitjana se situa en 51,7 dies a l’any 2016 i en 53,5 el 2017, el que suposa un 3% més de temps. Tal com explica la CASS, aquest increment és degut als aturs per neoplàsies, trastorns mentals i lesions i els seus efectes adversos.

Sobre la despesa

Pel que fa a la despesa per incapacitats temporals –malaltia, accident laboral i maternitat– les dades de l’any passat mostren un increment del 2,6% respecte a l’exercici anterior. Per risc, la despesa principal correspon a les incapacitats per malaltia amb un 35,5% sobre la despesa total de prestacions econòmiques. La resta es divideix entre els accidents laborals, amb un 9,9% del total, i entre les baixes per maternitat, amb un 8,1% del total.



Tot plegat es tradueix en un augment de la despesa destinada a baixes per malaltia (4,1% més) i per accidents laborals (2,8% més). En canvi, la despesa per maternitat i paternitat va ser un 8,7% inferior a l’exercici anterior.