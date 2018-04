Els votants es deixen caure amb comptagotes

Dia fred, tapat i de pluja intermitent. El mal temps era també un mal pronòstic per a la votació que ahir acollien l’ambaixada de França i l’escola francesa del Pas de la Casa. Fins a 2.664 residents francesos estaven cridats a les urnes per elegir novament el diputat de la cinquena circumscripció del país gal, que inclou Andorra, Mónaco, Espanya i Portugal. A mig matí, apuntava el vigilant que hi havia a l’entrada de la solitària ambaixada, amb prou feines havien passat un centenar de persones per l’edifici d’Andorra la Vella, i la xifra era encara inferior a l’escola francesa del Pas, transmetia el mateix vigilant. Tot i que fins avui no es coneixeran els resultats de participació, un dels organitzadors apuntava en el tancament dels col·legis que la xifra havia estat «molt baixa» i que ni de bon tros arribava al 25%.

De fet, els votants es deixaven caure per l’ambaixada amb comptagotes i molts hi arribaven amb un gran desconeixement sobre el motiu que havia portat a repetir l’elecció. «Tots sabíem que hi havia aquesta votació perquè n’hem rebut la notificació per correu», explicava una jove que s’havia escapat de la feina per no deixar perdre l’oportunitat d’exercir el seu dret de vot. De tota manera, eren pocs els que s’havien assabentat que el Consell Constitucional francès havia anul·lat l’elecció legislativa del cinquè districte perquè el candidat de l’esquerra alternativa, François Ralle Andreoli, havia enviat uns correus el dia de reflexió.

La baixa afluència s’explica en part pel desconeixement de l’anul·lació de la votació anterior

«França ha de ser un país transparent, de manera que és del tot comprensible que es repeteixi aquesta votació si hi ha hagut irregularitats», opinava un elector de mitjana edat. A més, es mostrava esperançat per la possibilitat que la guanyadora aquesta vegada no sigui Samantha Cazebonne, la candidata de La República En Marxa –el partit del copríncep francès Emmanuel Macron– i que s’havia emportat l’escó en la votació de l’any passat amb un 75% dels vots en segona volta. Una dona alegre i d’edat avançada que venia a exercir el seu dret a vot per la por al Front Nacional explicava que el fet que les eleccions es tornin a repetir un any més tard pot permetre valorar el que ha fet fins ara el partit del president. «Quan les legislatives són just després de les presidencials, la majoria a l’Assemblea Nacional acaba sent per al partit del president. Ara pot ser que no coincideixi, tot i que el nostre representant no acaba tenint cap incidència a la cambra legislativa», expressava amb resignació.

La decepció en aquest sentit era generalitzada. «Tenim nou candidats i el guanyador l’elegim entre andorrans, monegascos, espanyols i portuguesos; Andorra no té cap pes i després el nostre diputat tampoc ens escolta», lamentava un votant. Els resultats definitius es coneixeran avui, però els residents hauran de tornar a les urnes el proper 22 d’abril per a una segona volta.