Tancament en positiu de la temporada d’esquí

La majoria d’estacions d’esquí del Pirineu posaven punt i final ahir a la temporada d’esquí malgrat que el temps tampoc va acompanyar en l’últim cap de setmana de pistes obertes. En general, el balanç és positiu i les estacions es van mostrar satisfetes de la temporada, ja que de neu n’hi ha hagut i de sobres, i aquest és el factor més important per atraure els aficionats. Tot i així, hi ha excepcions a la data de tancament. Masella encara romandrà oberta cada dia fins al pont de l’1 de maig. I en esquí nòrdic Tavascan mantindrà els seus circuits en funcionament fins al diumenge vinent, 15 d’abril i Sant Joan de l’Erm i Tuixent-la Vansa ho valoraran aquests propers dies, en funció del temps.

Xifres bones i inclús de rècord

Des de La Molina, no van dubtar a assegurar que aquesta ha estat «la millor temporada» de la seva història, tant en nombre d’esquiadors com en gruixos de neu acumulats. Si l’any passat l’estació cerdana ja va fer el seu rècord, superant els 331.000 forfets venuts, aquest 2018 s’enfilarà per damunt dels 350.000, encara en espera del tancament oficial de resultats. La directora comercial de La Molina, Marta Viver, va subratllar a l’ACN que «ha estat un any fantàstic, tenint en compte que ja veníem d’una altra gran temporada».

La Molina assoleix xifres històriques, tant en nombre d’esquiadors com en gruixos de neu acumulats

De la seva part, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida també va fer balanç i va avançar que el conjunt de les 11 estacions de la demarcació superaran els 1,3 milions de forfets venuts. Més de la meitat d’aquesta quantitat, correspon a Baqueira-Beret. En espera de poder disposar de dades definitives, el director del Patronat, Juli Alegre, va pronosticar que es confirmaran les previsions inicials i se superaran lleugerament les xifres de la temporada passada. «La temporada 2017-2018 es pot considerar molt bona per la quantitat i qualitat de neu que hem tingut, amb una gran satisfacció de les estacions d’esquí i del sector turístic», va remarcar.

Port del Comte és l’única estació que experimenta un lleuger descens en la venda de forfets pel mal temps

Pel que fa a les estacions del Pallars Sobirà, Xavier Bigordà, director d’Espot i Port Ainé, va explicar que ha estat un any amb molta neu i de molta qualitat però que el temps no ha acompanyat els caps de setmana. Tot i així, esperen igualar les xifres de l’any anterior de prop de 180.000 esquiadors, per tant, es consideren molt bons resultats. En canvi, a Port del Comte, malgrat haver gaudit de gruixos històrics, calculen que les xifres de forfets d’aquesta temporada estaran lleugerament per sota de les de l’any passat, quan es va arribar als 88.000 esquiadors, precisament pel càstig que ha suposat el mal temps de moltes jornades clau. Finalment, al Ripollès, Vall de Núria va tancar amb sensacions també «bones» i a Vallter 2000 van considerar la temporada «irregular» perquè ha estat «molt condicionada pel temps», amb manca de neu a l’inici i cops forts de vent en ple hivern.