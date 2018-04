El públic del primer Festival Canneseries aplaudeix ‘Félix’

Dos dies després de l’estrena a la plataforma Movistar, Félix, la serie de Cesc Gay rodada a Andorra, es va presentar diumenge a l’auditori Lumière de Cannes, amb capacitat per a 2.300 persones, en la que és la primera edició del festival de sèries de Cannes i en la qual competeix, juntament amb altres nou candidates. La història protagonitzada per l’actor argentí Leonardo Sbaraglia i la catalanocoreana Mi Hoa Lee, que, tot i tenir 37 anys, és la primera interpretació professional que fa, es va endur un fort aplaudiment de l’auditori, amb poques butaques buides.

El públic va seguir entre riures aquesta misteriosa trama bipolar que Gay situa entre el thriller romàntic i la comèdia. «És difícil trobar l’equilibri entre l’humor i el suspens. No faig pel·lícules per a col·locar-les en un únic gènere, em neixen així, no cal etiquetar-les», va dir Gay després de la projecció.

Contra vent i marea

Les estrelles de la primera jornada de projeccions van ser Sbaraglia i Lee, que van arribar a Cannes després de tot un periple. La vaga de controladors aeris va afectar els plans de viatge i van haver de viatjar per carretera i, gairebé sense haver dormit, posar davant de convidats i premsa a la catifa del festival. Tot enmig d’uns forts vents que van fer perillar l’estilisme de l’actriu, qui va necessitar un cop de mà del seu company de repartiment per mantenir el vestit al seu lloc.

Preseleccionats

«Estem molt contents de ser aquí i d’haver estat seleccionats entre tantes altres sèries és importantíssim. Em fa la sensació que la recepció de l’auditori ha estat molt maca», va assenyalar Sbaraglia a la sortida de la projecció.

Les estrelles de la jornada inaugural van ser Sbaraglia i Lee, arribats després d’un viatge ple de contratemps



En aquesta sèrie de sis episodis, produïda per Movistar Plus, l’espectador segueix a cada escena el viatge de Fèlix, immers en una inesperada intriga després de la desaparició d’una jove xinesa de la qual s’enamora bojament després d’haver passat una nit amb ella.

«Va ser com fer un viatge interior al temple de Fèlix. Jo vaig acceptar el paper de seguida però quan vaig llegir el guió no era conscient que seria un paper tan absorbent Van ser 20 setmanes de rodatge només per a mi», va explicar Sbaraglia.



L’argentí, conegut pel seu paper a Relatos salvajes i Red lights, va confessar que tenia especial interès a tornar a rodar amb Gay després que participessin junts a Una pistola en cada mano. «És un privilegi treballar amb ell, és un director meravellós i un excel·lent ésser humà», va dir l’actor, qui va assegurar compartir la visió sobre el cinema i la interpretació amb el director català.

Segona temporada

Sbaraglia es va mostrar convençut que la sèrie hauria de tenir una segona temporada, encara que la història, inspirada en fets reals, hauria de ser molt diferent després del desenllaç d’aquesta primera. «A la Júlia, no la veus físicament, però és allà tota l’estona. Sense ella no hi hauria sèrie ni el Félix emprendria aquest viatge», va assegurar Mi Hoa Lee, encara sorpresa per la seva nova vida com a estrella televisiva. Tot i que no vol tancar cap porta, Lee preferiria seguir creixent en la seva carrera com a directora i com a productora, més que com a actriu, informa EFE.