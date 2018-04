El Govern estudia reduir l’edat de jubilació dels professors

Després de les demandes del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i de constatar que les lleis d’altres països també ho contemplen, el Ministeri d’Educació està estudiant la possibilitat de permetre que els docents puguin prejubilar-se. Els punts claus de la proposta són determinar l’edat anticipada de jubilació i deixar clar si a aquesta possibilitat comportarà cobrar una pensió inferior. Així ho va avançar ahir a la premsa el ministre d’Educació, Eric Jover, que va explicar que han demanat un informe per conèixer la viabilitat econòmica de la reducció de la vida laboral. Els resultats es tindran en breu, però tal com va indicar, els primers indicis són positius. De confirmar-se, doncs, els docents podrien jubilar-se abans dels 65 anys, tal com havien demanat. El que no contempla aquesta proposta és la possibilitat d’allargar l’edat laboral, opció que també havien demanat des del sindicat.



Malgrat que la tendència general és apujar l’edat de jubilació a tots els països, en el cas del cos d’Educació es contempla en molts països europeus una jubilació avançada. Per exemple, la mitjana d’edat per retirar-se a França es troba en els 62 anys i a Espanya als 63. Dins d’Europa trobem països que tenen situacions més avantatjoses i que contemplen la jubilació als 55 anys i d’altres casos excepcionals que l’allarguen fins els 67. En aquest sentit, el titular d’Educació va voler deixar clar que «si es confirma, donarem cert benefici als docents» tot recordant que «la idea del nostre país no és que facin tota la vida el mateix, sinó que es van reinventant» i «l’energia que es té als 45 no és la mateixa que es té als 65 anys».



Segons el ministeri, encara que aquesta opció s’aprovi, no tots els professors optaran per prejubilar-se, ja que hi ha persones que volen seguir treballant i d’altres que no es poden permetre veure reduït abans d’hora el seu salari en un 40%. Una altra possibilitat que es contempla és que a partir de certa edat es disminueixen les hores lectives i es canviïn, per exemple, per tutoritzar nous docents.

Les vacances d’estiu, per llei

Una altra de les reivindicacions del sindicat era que les vacances estiguessin marcades per llei. En aquest sentit, el nou text no inclourà els períodes de descans lectiu com són Setmana Santa o Nadal, però sí que fixarà les vacances d’estiu. A efectes pràctics això permetrà, per exemple, que una dona que s’agafi una baixa per maternitat i que li coincideixi a l’agost podrà allargar després un mes més l’atirada perquè podrà recuperar els 30 dies hàbils de vacances dels quals no haurà gaudit.



D’altra banda, pel que fa a les demandes per mantenir els triennis, des del Govern es va reiterar que tal com han fixat en el projecte de llei de la Funció Pública, el complement d’antiguitat es percebrà cada cinc anys. A més, cada dos anys es farà una avaluació de l’acompliment que, si se supera positivament, donarà dret a una prima corresponent al 25% del salari. Per al personal amb els sous més baixos i per als que ja no tenen possibilitats de pujar més en la carrera vertical, la prima serà del 50% del salari. Així mateix, cada cinc anys els docents podran optar a una avaluació voluntària que els pot permetre incrementar el sou en un 5%.



La voluntat de l’Executiu és entrar la Llei d’Educació a tràmit aquesta legislatura i que sigui aprovada quan abans. Pel que fa als punts de la llei que fan referència al text legislatiu sobre la funció pública, el demòcrata va recordar que tenen majoria parlamentària, el que els permetria aprovar el text tal com consta en el projecte. En tot cas, va afegir, es pot modificar per via d’esmenes.