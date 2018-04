Educació vol ser més «laxa» en l’exclusivitat dels eventuals

Un dels punts més conflictius de la Llei de la Funció Pública i també d’Educació és, sense dubte, el futur dels eventuals que amb la nova legislació passaran a denominar-se interins. En aquest sentit, el SEP va demanar al Govern que els professors sense plaça fixa poguessin combinar la professió amb una altra feina, degut a la seva inestabilitat laboral. En aquest sentit, des del Govern van anunciar ahir que volen ser més «laxes» amb aquesta qüestió i que permetran que els eventuals que són contractats per períodes curts no tinguin incompatibilitat per optar a altres feines.



Està encara per determinar, però, en quin punt fixen «la línia vermella». És a dir, si aquesta permissivitat només es té en compte en els interins que cobreixen baixes de dies o setmanes o si també s’aplica en els eventuals que encadenen contractes per cursos sencers.

En tot cas, des del ministeri es va deixar clar que sigui quina sigui la situació laboral dels docents sempre cal respectar «el codi deontològic». Des del seu punt de vista, això significa, a tall d’exemple, que un professor d’anglès no pot compaginar la feina treballant en una acadèmia d’idiomes en la qual també hi vagin alguns dels seus alumnes. Per evitar aquest tipus de casos, caldria estudiar cas per cas. Amb tot, des del ministeri van assegurar que «els mateixos professors ja són conscients d’aquesta problemàtica i l’eviten».

Pel que fa als drets, la nova llei preveu que en cas que un eventual guanyi una plaça fixa, l’experiència acumulada li computarà.

Creació d’un portal telemàtic per les bosses d’interins

- La noia llei del cos docent marca l’obligació de disposar de bosses d’interins per assegurar que els processos de selecció es duent a terme de forma objectiva i transparent. Per tal d’agilitzar i fer més fàcil aquest objectiu, el Govern vol crear un portal telemàtic que permeti als professionals consultar en qualsevol moment quin lloc ocupen en les diferents llistes en les que es puguin presentar i poder planificar millor la vida laborals dels que hi opten. La previsió és que aquest portal estigui en actiu de cara a la propera legislatura.

- Actualment, la posició dels inscrits a les bosses d’interins es pot consultar a través de l’àrea de recursos humans del Ministeri d’Educació però sovint creen dubtes i malestar entre els registrats pel fet de no poder veure com evoluciona.