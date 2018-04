Els lletrats critiquen el retard causat pels recursos a l’AREB

La degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, va voler denunciar ahir al matí l’embossament que s’està produint en el circuit judicial degut als recursos interposats contra l’AREB arran del cas BPA. Les accions administratives relacionades amb l’AREB tenen un tracte preferent i prioritari, la qual cosa està «col·lapsant» la jurisdicció administrativa. «Evidentment, no és culpa de l’administració de Justícia ni del Tribunal Superior, sinó que és un problema de societat», va explicar Bellocq.



Segons va dir, és responsabilitat dels qui van votar a favor d’una llei que permet donar prioritat a un tema respecte als altres. Des del seu punt de vista, la solució passa per «dotar a l’administració de Justícia de més mitjans». A més, va assegurar que per «preservar els principis democràtics i els drets d’accés a la justícia» de totes les persones que no guarden relació amb l’AREB, s’haurien de proporcionar més recursos dins de la Batllia que permetessin assolir tota aquesta feina i agilitzessin les resolucions. «Des del Govern, han de proporcionar els mitjans necessaris», va insistir Bellocq. L’objectiu d’aquesta proposta és que es tractin tots els recursos en un termini raonable.



Queixes d'advocats

El retard generalitzat en tots els processos ha creat un conflicte que no era habitual dins l’administració i nombrosos advocats s’han queixat. És per això que llencen la proposta de crear ordres d’apel·lació de prioritat. «No diem que les demandes contra l’AREB no siguin prioritàries», però a partir del moment en què un legislador diu que un procediment ha de tenir preferència respecte als altres, «immediatament ha de pensar en la solució», va dir Bellocq.



La solució

Els advocats comparteixen la preocupació i han fet notòries les seves queixes, ja que, aparentment, encara no hi ha cap solució viable a curt termini, però el Col·legi d’Advocats ja ha demanat verbalment reunir-se amb el Govern. «Esperem que sigui abans del mes de juny», va reconèixer la degana i va tornar a remarcar que el que abans es tancava de forma ràpida, ara costa més temps: «Abans, fàcilment, en un any tenies una resolució de primera instància en un procediment civil. Avui, necessites sis mesos més».



Els tres milions

Ja el mes de gener va haver una gran polèmica quan es va fer públic que el Govern destinava tres milions d’euros extres a l’AREB perquè l’organisme pogués fer front a les despeses i els costos derivats de la situació sobrevinguda arran de les reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aquesta última). Aquesta quantitat se sumava al pressupost per aquest any que ja preveia una partida superior a la de l’any anterior que arriba al milió d’euros, amb previsió que el nombre de demandes segueixi augmentant.



El traspàs de tres milions d’euros addicionals va generar també malestar entre els advocats, ja que el despatx que treballar en la defensa d’aquests organismes arran dels molts plets interposats i que requereix els diners està liderat per l’exdegà del Col·legi d’Advocats Francesc Badia i l’actual secretari general de DA, Esteve Vidal.