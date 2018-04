Traslladar RTVA a Ràdio Andorra costaria entre 5,5 i 6 milions d’euros

Més d’un any després que el Consell General aprovés per assentiment la moció presentada pel Grup Parlamentari Liberal que instava a acabar els estudis i treballs previs necessaris per avaluar el cost i la logística del trasllat de les instal·lacions d’RTVA, el Govern ha donat una resposta. Segons una estimació feta pel Ministeri d’Ordenament Territorial, el trasllat d’RTVA a Ràdio Andorra costaria entre 5,5 i 6 milions d’euros. La xifra s’inclou en una nota informativa a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC i que té en compte tant els costos d’adaptació i ampliació, com la reposició dels equips tècnics de televisió i ràdio.



Així doncs, l’Executiu apunta que el trasllat no comportaria només els treballs de rehabilitació de l’edifici existent per adaptar-lo a la nova funció, sinó que també requeriria ampliar-lo. En total s’ha estimat un cost de 3,5 milions, 1,1 milions dels quals per a les obres d’adaptació de l’edifici existent, més 2,4 milions d’obres d’ampliació. Una ampliació que no es preveu, però, en superfície. Apunten que «l’ampliació ha de ser en soterrani o semisoterrani per salvaguardar les visuals de l’edifici», en tractar-se d’una construcció inclosa a l’inventari de patrimoni cultural d’Andorra. Una ampliació que, en part, ja està executada, perquè es va incloure en la primera fase de treballs de conservació i rehabilitació que es van adjudicar el desembre del 2015 per un import d’1.294.037,29 euros.



El fet d’haver de posar part dels espais en soterrani, però, no es veu com un problema, sinó que s’explica que «és compatible» amb les funcions que han de desenvolupar: platós de televisió, arxius audiovisuals, aparcament de vehicles, etcètera.

Pressupost

De fet, en la nota també s’explica que el projecte de pressupost del 2018 ja inclou una dotació pressupostària per executar l’obra d’adaptació i ampliació de Ràdio Andorra (concretament 210.000 euros), a més de crèdits plurianuals per als tres exercicis següents: 1,59 milions per al 2019, i 1,06 milions tant per al 2020 com per al 2021.

D’altra banda, com ja s’ha dit, també es tenen en compte els costos de reposició dels equips tècnics de televisió i ràdio que caldrà adquirir. Aquest es veu com un requisit imprescindible, ja que cal duplicar molts equips per tal que les emissions no quedin «a les fosques». En aquest cas, citant fonts d’RTVA s’indica que el cost podria ser d’uns 2,2 milions, si bé es veu possible que «mitjançant negociació en base al factor d’escala» s’aconseguís una rebaixa del preu fins a situar-se en 1,8 milions. És més, respecte a aquest cost es posa de manifest que «aquesta xifra no és imputable exclusivament al trasllat, sinó que una part important hauria de ser invertida també en el supòsit de no traslladar RTVA, a causa de l’envelliment i obsolescència dels equips existents».

Sense decisió

Malgrat els càlculs, des de l’Executiu es deixa clar que «hores d’ara no s’ha pres una decisió sobre la destinació de l’edifici» i que els treballs de conservació i rehabilitació que resten no es podran abordar fins a conèixer en detall la funció concreta que s’assignarà a cada dependència de l’edifici.



En tot cas, també es posa en relleu que «convé dotar d’un ús l’edifici» per aprofitar i amortitzar la inversió feta i perquè es considera que desenvolupar una activitat en un edifici de valor històric i patrimonial «és la millor manera de conservar-lo en correctes condicions». Entre els avantatges que se citen sobre el trasllat hi ha l’estalvi de pagament de lloguers (actualment es paguen 161.280 euros per les instal·lacions que s’ocupen a la Baixada del Molí), el fet d’evitar la degradació que patiria un edifici històric en cas de quedar en desús, la centralitat geogràfica (es considera que Ràdio Andorra es troba prop del centre geogràfic de la xarxa viària del país), disposaria d’aparcament proper (a l’antic revolt de Ràdio Andorra i a Prada de Moles) i a més permetria aprofitar sinergies entre les antigues instal·lacions i les noves perquè les visites museístiques permetrien veure els equips antics i conèixer «en viu» la producció de continguts audiovisuals actuals.