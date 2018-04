Els psicòlegs proposaran a finals de mes com entrar a la CASS

El Col·legi de Psicòlegs presentarà a finals d’aquest mes la proposta definitiva que estableix de quina manera s’han d’incorporar els serveis de psicologia a la cartera de serveis de la CASS. Així ho va explicar ahir a EL PERIÒDIC el president de l’entitat, Òscar Fernàndez. A finals d’aquest abril, doncs, els professionals ja haurien de tenir fixades les mesures concretes que demanen al Ministeri de Salut. «El grup de treball de col·legiats que vam crear expressament per elaborar la proposta està valorant quins tractaments i quines tarifes s’haurien d’incloure a la cartera», va detallar Fernàndez ahir, després de reunir-se amb la comissió de Salut.



Els representants del Col·legi van aprofitar la sessió d’ahir per reiterar les demandes del col·lectiu professional davant els diferents grups parlamentaris. «Preveiem que a finals d’any la proposta ja estigui a tràmit parlamentari, per això volíem que els nostres reclams tornessin a estar a l’agenda dels consellers un altre cop», va explicar el president de l’associació. Fernández va afegir que tots els grups parlamentaris es van comprometre, ja fa dos anys, a donar suport a la inclusió dels psicòlegs a la cartera de serveis el dia que se sotmetés a votació al Consell General. «La qüestió és que això es mogui i que avanci», va subratllar Fernàndez.



De la reunió d’ahir, Fernández en destaca la «bona resposta» de tots els assistents. «Tots diuen que estan molt a favor. Després caldrà veure si això és veritat», va apuntar Fernández. «Ens han demanat que els enviem una còpia que presentarem a la taula organitzada per aquest final de mes i on segurament hi seran membres de la CASS i de i del SAAS», va comentar el psicòleg.



En la mateixa comissió, els integrants del Col·legi van resoldre alguns dels dubtes que tenien els polítics sobre la possible reducció de despesa que es produirà amb la incorporació dels serveis psicològics i sobre el funcionament dels equips multidisciplinaris que el col·lectiu suggereix crear per atendre els pacients amb les simptomatologies més greus.



Pel que fa als casos més lleus, el Col·legi proposa establir sobre paper un llistat de diverses patologies, amb la seva descripció i amb informació d’interès per al professional i per al pacient, com ara el nombre de sessions necessàries per veure resultats positius arran d’un tractament.



Fernàndez assegura que l’entrada a la cartera de serveis suposarà un augment de la despesa sanitària a curt termini. A mitjà i llarg termini, però, aclareix que els costos es reduiran gràcies a les teràpies, que ajudaran a disminuir el nombre de baixes i el volum de fàrmacs que es compren actualment per fer front als trastorns que afecten la salut mental.