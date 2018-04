El PS reitera la necessitat de reformar els comuns

El PS considera que l’informe de la Carta de Poders Locals «dona més força» a la proposició de llei de reforma dels comuns que van presentar fa unes setmanes, assegurant que l’informe apunta, en alguns punts, la necessitat de millorar el funcionament i l’eficiència dels comuns. En aquest sentit, el president del PS, Pere López, la primera secretària del partit, Susanna Vela, i la consellera comunal de la capital, Dolors Carmona, van exposar que el document també recull les dificultats que pateixen les minories. «Fa impossible exercir una bona oposició al comú. La minoria està menystinguda», va assegurar Vela. Van apuntar, doncs, que l’informe recull les queixes per la manca de pressupost, o les dificultats assistir a les comissions i per tant entenen que els «dona força per modificar el funcionament i que les minories tinguin un paper més proactiu».



López, de fet, va lamentar «les crítiques massa dures d’alguns» a la seva proposta, remarcant que «alguns diuen que ens volem carregar els comuns, però vam ser nosaltres qui vam signar la Carta de Poders Locals». Per exemplificar com pot afectar les dificultats de les minories, va parlar del sobrecost de les obres de l’avinguda Meritxell. «És un escandalós i ostentós exemple de malbaratament de recursos públics», va recriminar.



Alhora van reiterar el suport a la necessitat de reconèixer la condició de capital a Andorra la Vella.