Enveja musical de Centreeuropa

Els alumnes de grau mitjà de l’Institut de Música d’Andorra la Vella participaran aquest cap de setmana de la primera visita musical organitzada per l’escola i divendres aterraran a Praga «perquè vegin com la música a Centreeuropa es viu d’una manera diferent», va explicar la cap d’estudis, Cristina Gallart. Segons la responsable, a altres parts d’Europa «gairebé tothom toca un instrument musical, i no té res a veure amb el nivell econòmic, així com també consumeixen obres clàssiques de totes les èpoques i d’una manera més normalitzada. La gent gaudeix la música, és habitual que hi hagi concerts en tot tipus de llocs». L’objectiu de l’Institut és que els 24 joves d’entre 12 i 18 anys experimentin aquesta manera quotidiana de viure la música i també traslladin a la realitat els coneixements que han adquirit a l’aula.



Els organitzadors del viatge consideren que a les classes es millora el coneixement de la interpretació però «el professor de l’aula de teoria dels més grans ja feia temps que se’ls volia endur de viatge. Tenia ganes que el que explicaven a l’aula de teoria ho poguessin veure in situ a alguna ciutat de Centreeuropa», va recordar la cap d’estudis com a origen de la iniciativa que van començar a «treballar seriosament el setembre passat».



«Anirem a escoltar una òpera, també al Museu de la Música i a un concert d’orgue barroc», explica Gallart. Els estudiants, de fet gaudiran de l’obra Don Giovanni, precisament al mateix indret on va ser estrenada el 1783, el Teatre dels Estats, al bell mig de la ciutat antiga de la capital de la República Txeca. «Ens interessa Praga perquè és una ciutat petita i assequible i perquè viuen la música de manera diferent que aquí, veuran que està present al carrer», va justificar Gallart, qui també va reconèixer que el vessant econòmic va tenir el seu pes a l’hora de descartar altres ciutats musicalment destacades com Berlín, Leipzig o Viena.



Tres professors de l’Institut de Música acompanyaran la vintena d’alumnes fins a Praga entre el divendres i el diumenge: «Forma part d’una activitat extraescolar dels nanos, no volíem treure’ls de l’escola masses dies», va assenyalar la cap d’estudis del centre. Sobre la viabilitat de repetir la sortida cada curs, Cristina Gallart va valorar: «Hem d’acabar de veure com ho farem perquè com és la primera vegada que fem aquest tipus de viatge, hem d’acabar de confirmar que tot va bé i que l’experiència és satisfactòria», tot i això, va avançar que, en principi, «és una iniciativa que no pensem reproduir cada any, sinó espaiar-la cada dos o tres per donar cabuda a noves generacions que vagin arribant a grau mitjà també intentarem canviar la ciutat perquè els qui repeteixin vegin coses diferents».



Gran part del repertori que interpreten els alumnes de grau mig de l’Institut prové de la tradició musical germànica dels segles XVIII i XIX i, per això, els docents van considerar que aquest viatge els pot mostrar que allò après té una vigència fora de l’aula i que l’art que es veu en pantalles d’ordinador es pot arribar a tocar, olorar o sentir.



A banda de les activitats musicals, els joves gaudiran de les façanes de colors neoclàssiques de Praga i coneixeran la cultura jueva centreeuropea del call de Praga, així com la seva conexió amb la música.