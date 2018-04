Bonet vol la tretzena paga en el codi de relacions laborals

La consellera independent, Sílvia Bonet, ahir va posar sobre la taula la possibilitat d’incorporar la tretzena paga en el nou codi de relacions laborals en el qual està treballant el Consell General. «Seria bo plantejar-ho i que es comencés a parlar perquè representaria més ingressos tant per als treballadors com per a la CASS. Tot i així, no he fixat cap quantitat i s’ha d’estudiar la forma d’implantació», va especificar.

Aquesta és només una de les 97 esmenes que Bonet va presentar a la proposició de llei qualificada de relacions laborals que ha de remodelar l’actual reglament. «La proposta de DA millora alguns aspectes, però deixa sense resoldre algunes mancances històriques», va valorar la consellera. Per això, va esmenar fins a 95 articles inspirant-se en els codis laborals d’altres estats, com Luxemburg, França, Espanya o els països nòrdics. Entre altres qüestions, Bonet proposa que l’acomiadament no causal no pugui aplicar-se als contractes indefinits o que s’incorpori la modalitat del contracte laboral a distància, que considera que està creixent a nivell internacional.